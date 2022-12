Lenovo IdeaPad 3 è stato uno dei Notebook più venduti di quest’anno. Come ben sappiamo, Lenovo è già un marchio di garanzia, dall’ottimo rapporto qualità – prezzo, ed è proprio questa sua caratteristica che gli ha permesso di prendere velocemente piede sul mercato. Questo PC portatile, conserva tutte le caratteristiche di cui sono dotati i prodotti di casa Lenovo e oggi è in offerta su Amazon a soli 479,00 €, grazie a uno sconto del 26%.

Inoltre, è importante sapere, che grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistare questo fantastico Notebook oggi, ma iniziate a pagarlo dal mese prossimo in comode rate a tasso zero. Sì, avete capito bene, tasso zero!

Lenovo IdeaPad 3: fantastico sconto del 26% su Amazon

Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display da 15. pollici con risoluzione Full HD, ovvero 1920×1080 e pannello IPS, con 250nits massimi di luminosità; con questo schermo godrete di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, per poter usufruire dei vostri contenuti audiovisivi preferiti. Sotto al telaio pulsa il processore Intel Core i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB), che garantisce ottime prestazioni a consumi ridotti, per aumentare l’autonomia della batteria. In questo modo lui diventa l’alleato perfetto per l’università.

Lo storage interno è da 256 GB SSD per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e sicurezza, con 4GB Soldered DDR4-2666 + 4GB SO-DIMM DDR4-2666, per una memoria RAM totale da 8 GB ad alte prestazioni. Infine la scheda grafica Integrata Intel UHD Graphics, vi consente di avere le prestazioni necessarie per ogni situazione che vi si presenti.

Lenovo IdeaPad 3 è il Notebook perfetto per coloro che richiedono buone prestazioni e qualità costruttiva, in un prodotto economico e dal design moderno. Non perdete questa occasione e acquistate questo portatile a soli 479,00 €, pagandolo in comode rate a tasso zero.