Che tu abbia un PC o una Playstation, se sei un aspirante pilota e ami i sim, non puoi perderti questa offerta su Amazon. Il Logitech G29 Driving Force è uno dei volanti da corsa a pedali regolabili più venduti e popolari sul mercato. Logitech, infatti, è sinonimo di qualità e affidabilità negli accessori tecnologici. Oggi questo incredibile prodotto costa quasi la metà su Amazon, infatti puoi averlo a soli 229,00 € grazie allo sconto ASSURDO del 44%. Ma le buone notizie non finiscono qui. Grazie al servizio Cofidis di Amazon, puoi acquistarlo in comode rate a tasso zero.

Logitech G29: il volante con pedaliera più venduti sul mercato

Logitech G29 è compatibile con Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC e simula la sensazione di guidare un’auto reale con sterzo preciso e pedali sensibili alla pressione. Il volante Logitech è realizzato con cura per garantire un’esperienza di guida perfetta; Sterza silenziosa e fluida con una delle migliori tecnologie di force feedback della sua categoria. Inoltre, è comodo e resistente grazie all’acciaio inossidabile e alla vera pelle cucita a mano: un tocco di classe.

Logitech G29 è dotato di pedali regolabili sul pavimento per una guida dinamica e un controllo totale, grazie a pedali separati che integrano acceleratore, freno e frizione. La rotazione della forza motrice da una ruota all’altra è in grado di far girare le ruote 2 volte e mezzo, mano nella mano su curve larghe, proprio come una vera Ferrari F1. Gamma H a sei velocità con leva corta e retromarcia push-down per cambiate rapide e precise.

Non perdere questa incredibile offerta, Logitech G29 a soli 229,00 € per questo fantastico prodotto. Inoltre ricordati che per qualsiasi problema, grazie alla politica di resi Amazon, hai 30 giorni di tempo per poter restituire il prodotto acquistato.