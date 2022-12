Continuano le incredibili offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo, con sconti sempre più eccezionali e interessanti. Oggi per esempio ne abbiamo scoperta una sulla Nespresso Vertuo Pop, un’ottima macchina per fare il caffè, che ora potrete acquistare a 69,00€, invece di 99,00€, andando a risparmiare un bellissimo 30% sul prezzo iniziale di listino.

Questa stupenda macchina per il caffè utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia Centrifusion. Con la lettura del codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela (come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula) ed eroga il tuo caffè con infusione e forza centrifuga.

Inoltre la Nespresso Vertuo Pop ha la possibilità di erogare, con un solo tasto, fino a 4 formati in tazza differenti, ciascuno con una ricca e morbida crema. Avrete per esempio l’Espresso (40ml), il Double Espresso (80ml), il Gran Lungo (150ml) e il Mug (230ml).

Infine, come punto da tenere in considerazione, Nespresso, in qualità di B Corporation certificata, soddisfa i più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale. Inoltre è parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva.