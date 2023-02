La notizia della maestra morta a 92 anni che ha donato la sua eredità ad un suo ex alunno ha commosso molti, dimostrando ancora una volta il potere duraturo dell’influenza degli insegnanti nella vita dei loro studenti. E, in casi come questo, anche il contrario. La signora Maria Pettirossi, questo il nome della docente, ha donato ad Andrea Arrighetti ben più che una istruzione. Dopo la sua morte, gli ha lasciato una parte del suo patrimonio. I due si sono conosciuti presso l’Istituto Fratti di Sesto Fiorentino, una scuola che oggi non esiste più, quando nel 76 Andrea iniziò le elementari.

Maestra dona ad ex alunno parte del suo patrimonio

Grande è stata la sorpresa dell’uomo, oggi 54enne, alla notizia della donazione. La sua ex maestra ha lasciato a lui, studente preferito, parte della sua eredità. Ma il rapporto di stima e affetto è sempre stato reciproco. Così come ha dichiarato lo stesso Andrea, ai tempi della scuola i suoi genitori erano soliti fare sempre un pensierino alla donna. Un asciugamano con il calendario a Natale, una cartolina delle vacanze in estate. E non solo durante gli anni della scuola. Andrea non ha mai perso occasione per andare a trovarla. “Quando mi sono sposato vent’anni fa, l’ho invitata al matrimonio, ma non ha potuto partecipare. Quando sono nati i miei figli, mi ha inviato un telegramma di auguri”. Ha dichiarato Andrea. Insomma, per l’allora ragazzino, Maria è stata come una seconda mamma.

La telefonata della banca

Ed è così che qualche tempo fa Andrea ha ricevuto quella fatidica telefonata dalla banca. Ma, a dire la verità, non è stata totalmente una sorpresa. La sua ex insegnante, nel corso degli anni gli aveva fatto intendere di avere intenzione di fargli un regalo. Addirittura, quando si era trasferito altrove, lei gli aveva chiesto informazioni dettagliate sulla sua nuova residenza. Tuttavia, la donna era molto anziana, e lui non aveva dato molto peso a quell’episodio. Quando la banca gli ha comunicato la notizia, ha poi realizzato che la sua amata insegnante gli aveva lasciato qualcosa di molto prezioso. Aveva intestato una polizza sulla vita proprio a lui.

La maestra è morta a 92 anni dopo una serie di complicazioni dovute al difficile periodo del Covid. Così come ha dichiarato Andrea, l’ultima volta in cui si sono visti era il mese di aprile. Quando è venuta a mancare è naturalmente andato al suo funerale. Alla notizia della donazione, si è recato nel cimitero nel quale è stata sepolta per ringraziarla. Questa storia dovrebbe far riflettere su quanto sia importante il ruolo degli insegnanti nella vita degli studenti. E dimostra anche che i legami formatisi durante gli anni scolastici possono durare a lungo e rimanere forti nel corso degli anni.

