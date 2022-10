Con Halloween di mezzo assaggiare cibi strani è un po’ un must. Se vuoi tentare la fortuna e scoprire gusti di tutto il mondo, non puoi perdere di vista queste mistery box che si trovano proprio su Amazon. Provenienti da tutto il mondo, soddisfano sia la voglia di dolce che di salato in modo sfizioso.

Mi raccomando, tieniti pronto perché ovviamente metterai a prova le tue papille gustative, ma soprattutto pensa se troverai il tuo snack preferito. Magari sarà la volta buona per organizzare un nuovo viaggio in base ai tuoi gusti culinari.

Ma non perdiamo tempo, ti svelo subito quali sono le migliori in vendita proprio ora. Le spedizioni sono rapide su Amazon.

Mistery Box da scoprire su Amazon, perfette anche come regali

Le Mistery box che trovi su Amazon sono svariate. Per rendere il gioco ancora più divertente ho scovato quelle provenienti da Asia ed America che, dopotutto, sono anche quelle più ricercate perché un po’ alternative.

Ad esempio c’è questa box che contiene al suo interno una selezione di Ramen. Pazzo per delle belle ciotole calde di brodo aromatizzato? Sveglia le tue papille gustative con 6 gusti diversi. La trovi su Amazon a soli 36,99€.

Se poi ami il dolce così come il salato, non puoi perderti questa selezione studiata da American Uncle dove e trovi snack di tutti i gusti. In totale sono 10 prodotti a sorpresa. La trovi su Amazon a soli 24,90€.

Sempre firmata American Uncle, trovi una box dedicata agli snack salati più in voga. Patatine di ogni genere per scoprire gusti che nel supermercato non troverai mai. Anche qui 10 prodotti a sorpresa. La trovi su Amazon a soli 24,90€.

Se poi stai preparando una selezione di caramelle assurde, non puoi perdere per nessuna ragione al mondo questa mistery box che arriva direttamente dal Giappone. 40 dolci assurdi che amerai. Su Amazon in vendita a soli 29,90€.

Non ti preoccupare, ho trovato la box perfetta anche per te che ami i gusti un po’ acidi. Sei cresciuto a confezioni di Coca Cole frizzanti? Non ti perdere questa selezione di caramelle sour. Su Amazon in vendita a soli 13,99€.

E per finire, è sempre il momento giusto per fare un magico aperitivo, soprattutto se metti in tavola i migliori snack in commercio. Arriva pronto all’Happy Hour con questa mistery box da 30 snack imperdibili. Su Amazon in vendita a soli 23,99€.