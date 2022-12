Uno dei flagship più interessanti è senza dubbio il Motorola Edge 30 Pro. Parliamo di uno smartphone top di gamma, economico ma ricco di caratteristiche degne di nota. Tuttavia, solo pochi mesi fa era il primo flagship al mondo con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, e oggi è su Amazon a soli 742,07 €, uno sconto del 13% che non può essere ignorato. Questo device dalla linea moderna è perfetto per la vita universitaria.

Motorola Edge 30 Pro: ottimo rapporto qualità prezzo

Bel design, fantastiche funzionalità, ottima fotocamera, incredibile camera per selfie e altro ancora: questo piccolo gioiello è un successo e, a questo prezzo, è il compagno perfetto per i tuoi giorni al college. Perché chi cerca le migliori prestazioni ma ad un prezzo competitivo non può che optare per il nuovo Motorola Edge 30 Pro. La caratteristica principale è che puoi acquistarlo subito, ma lo puoi tranquillamente pagare a rate tramite il servizio Cofidis CreditLine su Amazon. Stiamo parlando di rate a tasso zero, quindi il costo non rovinerà le tue finanze.

Poco da dire sulla fotografia: tre sensori, di cui una fotocamera principale da 50 megapixel. Ci sono molte modalità di scatto (anche video 4K) e una fotocamera selfie da 60 MP. I tuoi compagni di college invidieranno i tuoi selfie. Anche le videochiamate saranno di alta qualità. Lo schermo è eccellente: è un pannello OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 144Hz e supporto HDR10.

12 GB di RAM e 256 GB di memoria supportano un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Infine, troviamo una batteria da 4800 mAh che supporta la ricarica rapida da 68W, in grado di ricaricare il dispositivo dallo 0% al 50% in soli 15 minuti. In breve, non ci sono scuse, il Motorola Edge 30 Pro è fantastico e le sue specifiche tecniche sono di prim’ordine. È un flagship davvero unico, concreto senza troppi fronzoli.

Puoi acquistarlo oggi su Amazon a soli 742,07 €, uno sconto di cui approfittare subito.