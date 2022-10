Nintendo Switch Lite è una console progettata per giocare ai giochi esclusivi Nintendo ovunque tu sia ed è perfetta per le pause pranzo all’università. Questa console ha comandi integrati ed è più compatta e leggera rispetto alla versione standard. Infatti non è possibile collegare la Switch Lite ad un televisore, ma nasce come console portatile. Fidati di noi quando ti diciamo che è il prodotto perfetto per le tue giornate universitarie. Oggi la Nintendo Switch Lite costa solo 200,00 € su Amazon e potrebbe essere la giusta occasione per te per acquistarla.

Nintendo Switch Lite: la miglior console portatile

Altre differenze della Nintendo Switch Lite, rispetto al modello base sono:

Display più piccolo da 5,5 pollici di diagonale;

Non c’è il motore di vibrazione Rumble HD;

La Switch Lite non ha i classici pulsanti indipendenti come sul modello normale, il che facilita un crossover più comodo e garantisce un migliore controllo dell’azione di gioco;

È perfetta per coloro che hanno molte opportunità di giocare fuori casa, ma anche per coloro che vogliono divertirsi con giochi multiplayer online o Wi-Fi locale, magari con i compagni dell’università;

Per giocare a giochi che non sono compatibili con la modalità portatile, puoi collegare in modalità wireless un controller Joy-Con (venduto separatamente) a Nintendo Switch Lite. Fino a 8 giocatori possono collegare le loro console Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite insieme per giocare insieme in multiplayer cooperativo o competitivo.

Non perdere altro tempo, è la console di gioco portatile definitiva, leggera e compatta, che ti consente di giocare a giochi unici come: Super Mario, Zelda, Animal Crossing e tanti altri. Approfitta di questa offerta su Amazon per avere Nintendo Switch Lite a soli 200,00 € e sarà con te nei momenti più noiosi della tua giornata. Sbrigatevi prima che le ultime scorte si esauriscano.