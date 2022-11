Amazon ha migliorato enormemente la qualità dei suoi Kindle nel corso del tempo, riuscendo sempre nel tentativo di creare qualcosa di nuovo. Stavolta però hanno deciso di fare addirittura un passo oltre e creare il primo e-book della sua serie che vi permetterà di scrivere. Stiamo parlando del Kindle Scribe, che ora potrete acquistare a 399,99€.

Questo nuovo Kindle è dotato di uno schermo antiriflesso da 10,2 pollici a 300 ppi, con tecnologia Paperwhite. Inoltre lo troverete fornito di una penna premium che vi permetterà di scrivere appunti e pensieri su milioni di libri presenti nel Kindle Store, aggiungendo le note sui vostri libri preferiti.

Potrete creare taccuini, diari e liste, scegliendo tra i diversi layout disponibili (a righe, a quadretti, elenco puntato e molti altri). Potrete rivedere tutti i vostri documenti e sistemarli come più preferite in qualunque formato desideriate. Avrete sempre la sensazione di scrivere su un vero foglio di carta.

La batteria del Kindle Scribe offre, on una singola ricarica tramite USB-C, un’autonomia di diversi mesi per la lettura e di diverse settimane per la scrittura, mentre la penna premium non richiede alcuna ricarica. Non avrete mai paura che possa lasciarvi inaspettatamente.