Un altro dispositivo di casa OnePlus è in super sconto su Amazon grazie ai Black Friday. Questa volta lo sconto riguarda il Nord 2 5G, un medio gamma bello e performante a soli 333,00 €, ovvero un fantastico sconto del 33%, che lo rende più economico del modello sa 128 GB. Fidatevi che a questo prezzo è lo smartphone che stavate cercando per l’università.

Grazie al processore MediaTek Dimension 1200, il OnePlus Nord 2 è all’altezza della sfida, dimostrandosi fluido e veloce in ogni condizione, inoltre è dotato di intelligenza artificiale per sviluppare foto e video più nitidi, e giochi più veloci. La compatibilità 5G varia a seconda dell’operatore. Il display del dispositivo è un Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che gli conferisce prestazioni di fascia media quasi vere, ma a un prezzo molto interessante. Inoltre, lo Smart Ambient Display utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia di rilevamento della luce per ridurre i riflessi sullo schermo. La skin OxygenOS 11 è veloce e fluida, con una migliore personalizzazione, app di gioco e un Always On Display ottimizzato basato su Android 11.

OnePLus Nord 2 è dotato di una tripla fotocamera da 50 MP, grazie alla quale è possibile scattare foto molto discrete sia di giorno che di notte. Anche i video non ti deluderanno, i tuoi selfie saranno amati da tutti sui tuoi profili social. Grazie alla tecnologia Warp Charge da 65 W, puoi ottenere l’energia necessaria per la tua giornata in soli 15 minuti. Questa ricarica rapida carica la batteria da 4500 mAh del Nord 2 dallo 0% al 100% in soli 30 minuti.

Insomma, OnePlus Nord 2 ha tutto quello che si può desiderare da uno smartphone di questo tipo nel 2022, e a soli 333,00 € su Amazon oggi è davvero difficile resistere.