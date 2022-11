Ormai la fascia media degli smartpone è satura di qualsiasi tipo di dispositivo. Questo, per quanto sia in generale un fattore positivo, potrebbe risultare confusionario per chi non è pratico del settore. È per questo che oggi vogliamo provare ad aiutarvi, consigliandovi OnePlus Nord CE 2, che ora potrete acquistare a 268,00€ grazie agli sconti Amazon.

Ma perché dovreste scegliere questo smartphone invece di altri? Innanzitutto ha una batteria da 4500 mAh che già è di tutto rispetto e vi porterà sempre a fine giornata senza problemi. Ma se questo non dovesse bastarvi, sappiate che è anche dotato di ricarica super veloce a 65 W, permettendovi di ricaricare il telefono in soli 15 minuti.

Un altro aspetto sicuramente degno di nota è la fotocamera. Con un sensore principale da 64 MP e le nuove tecnologie per foto migliori, farete sempre degli scatti incredibili anche nelle situazioni più impensabili. Inoltre, con la stabilizzazione dell’immagine, non avrete nemmeno più problemi di foto tremolanti.

Infine, il OnePlus Nord CE 2 è dotato di Oxygen OS, il sistema operativo di OnePlus, che fa della personalizzazione il suo punto di forza, rimanendo oltretutto elegante con i suoi dettagli di design.