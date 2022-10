Oppo Find X5 è il top di gamma di quest’anno. Ormai questa azienda sta conquistando una fetta sempre più importante del mercato grazie all’alta qualità dei suoi dispositivi, ma soprattutto all’affidabilità. Infatti quando si tratta di università o lavoro, l’affidabilità dei dispositivi che utilizziamo è tutto. Oggi su Amazon c’è un’offerta per quanto riguarda questo strepitoso smartphone, lo potete acquistare a 799,99 €.

Oppo Find X5: il top di gamma che non ti aspettavi

L’oppo Find X5 ha un bellissimo Display Amoled da 6.55” con refresh rate fino a 120 HZ e una risoluzione FHD+. Cosa significano tutti questi numeri e queste sigle? Semplice, significano che questo pannello è eccezionale per riprodurre qualsiasi contenuto audiovisivo. Inoltre questo device è dotato di una certificazione IP54 che lo rendo impermeabile, una sicurezza contro pioggia e sudore.

Le prestazioni qui non mancano mai, grazie al processore di punta di casa Qualcomm, a 8 GB di RAM e una batteria da 4800mAh. Questo dispositivo è letteralmente una scheggia in ogni condizione di utilizzo. Merito anche della skin ColorOS che è implementata alla perfezione.

Questo smartphone è dotato di tripla fotocamera con IA, la camera principale ha un sensore da 50MP, precisamente il Sony IMX766. La fotocamera frontale invece ha un sensore da 32 MP, ovvero il Sony IMX615. Praticamente con questo dispositivo potete scattare delle foto bellissime in qualsiasi condizione di luce e i vostri selfie saranno invidiati da tutti i compagni del vostro corso. Inoltre qui trovate la funzione UltraNightVideo4K, che vi consente di girare video di notte, con una quantità e qualità di dettaglio impressionante. Pensate che non esiste un altro smartphone in grado di realizzare immagini del genere di sera. Anche in starde completamente prive di illuminazione.

Non avete scuse per non comprare questo strabiliante smartphone, l’oppo Find X5 è disponibile su Amazon a 799,99 €.