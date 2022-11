Polizia a scuola per controlli anti droga: cos’è successo

La polizia fa dei controlli a scuola e quello che scopre ha dell’incredibile: due minori infatti sono stati beccati con circa 100 grammi di hashish durante un appostamento mirato dei carabinieri in un istituto di scuola superiore di Firenze. Il quindicenne ed il sedicenne sono stati denunciati alla procura minorile per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A quel punto la polizia ha deciso di perquisire anche le loro abitazioni private e hanno scoperto altri 100 grammi della stessa droga.

Polizia a scuola per controlli anti droga: il caso

La stessa Arma fa sapere che questi controlli fanno parte di un programma molto intenso per scovare la droga nelle scuole italiane. I controlli iniziali avevano dato esito negativo, tuttavia la scoperta finale è arrivata grazie alla scoperta di un pertugio che si trovava dall’altra parte della strada rispetto all’ingresso dell’istituto. Nessuno ci aveva fatto caso, tuttavia proprio poco prima dell’inizio delle lezioni molti studenti si trovavano lì in atteggiamento sospetto. Con queste informazioni allora i carabinieri hanno organizzato un servizio di appostamento e la mattina dopo hanno visto come prima del suono della campanella un piccolo gruppetto di ragazzi si ritrovasse lì.

Polizia a scuola per controlli anti droga: gli altri casi

Non è la prima volta che a scuola si trovano studenti che portano droga. Solo qualche mese fa un cane poliziotto, portato in una scuola nell’ambito di un’operazione per la sensibilizzazione degli studenti contro l’uso stupefacenti, ne ha trovati 3 in possesso di droghe. La campagna promossa dalle forze dell’ordine aveva lo scopo di dissuadere i più giovani dall’uso di tali sostanze, attraverso una serie di incontri, sottolineandone gli effetti e le terribili conseguenze da queste derivanti. Evidentemente queste lezioni sono servite a poco e i giovani sono stati subito arrestati. Tutto questo però non è successo in Italia, ma in Polonia. Tornando nel Bel Paese, invece, lo scorso aprile ben 20 piante di droga sono state sequestrate dai vigili urbani presso l’istituto “Vincenzo Giudice”, in Piazza della Repubblica: i vigili hanno trovato due chili e mezzo di marjuana e 33 grammi di hashish.

