Se sei un vero nerd, conosci il marchio Predator. Oppure, se sei un grande fan dei programmi TV, potresti ricordare questi PC di Sheldon Cooper. Ma non dilunghiamoci in chicche inutili, il Predator Triton 300 è un portatile da gaming in super sconto su Amazon a soli 1.239,00 €, uno sconto del 27%. Non preoccuparti se non puoi pagare tutto in una volta, grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi acquistare oggi ma pagare in comode rate a tasso zero a partire dal prossimo mese.

Predator Triton 300: uno sconto imperdibile per tutti i gamer seriali

Giocando con prestazioni di classe desktop, Predator Triton 300 è dotato di un processore Intel Core i7-11370H di 11a generazione, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB, storage SSD da 512 GB e fino a 24 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz. Il Predator Gaming Laptop è dotato di un display IPS FHD da 14″ con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Godetevi un gameplay fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici.

Predator Triton 300 è un laptop da gioco sottile e leggero in grado di affrontare qualsiasi sfida; la durata della batteria di 8 ore e il display con cornice sottile ti consentono di affrontare i tuoi avversari ovunque tu vada. Naturalmente, ha anche funzionalità per farti superare ogni giorno del college. Le ventole AeroBlade 3D di quinta generazione e la tecnologia di raffreddamento termico Vortex Flow aumentano efficacemente il flusso d’aria complessivo, assicurando che il tuo laptop da gioco Predator funzioni sempre al massimo delle prestazioni.

Sei pronto per essere l’invidia di tutti i tuoi amici del college? Approfitta subito di questa offerta e acquista Predator Triton 300 a soli 1.239,00 €, grazie a uno sconto del 27%. Ricorda che grazie alla politica di resi Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere di effettuare il reso del prodotto acquistato.