Se siete dei veri nerd il marchio Predator non sarà sconosciuto a voi. Oppure se siete dei grandi amanti di serie TV, potreste ricordare questi PC tra le mani di Sheldon Cooper per esempio. Ma non dilunghiamoci in chicchere inutili, Predator Triton 300 è un Notebook da Gaming in super offerta su Amazon, grazie agli sconti dei Black Friday Days, a soli 1.079,00 €. Non temete se non potete pagarlo tutto in una volta, grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete acquistare oggi, ma pagarlo in comode rate a tasso zero dal mese prossimo.

Predator Triton 300: il laptop da gaming che tutti vogliono

Dominate il gaming con prestazioni al livello di un pc desktop, il Predator Triton 300 è dotato di un processore Intel Core di 11° generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB, memoria SSD da 512 GB e fino a 24 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz. Annientate la competizione con il vostro laptop da gaming Predator grazie al display da 14″ FHD IPS e refresh rate di 144 Hz. Godetevi un gameplay fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici.

Predator Triton 300 è un pc portatile da gaming leggero e sottile pronto per ogni sfida; l’autonomia di 8 ore e il display con cornici sottili vi consentiranno di affrontare i vostri avversari ovunque voi andiate. Ovviamente ha anche le prestazioni che vi consentono di portare a termine ogni vostra giornata universitaria. Le tecnologie di raffreddamento termico AeroBlade 3D Fan di 5° generazione e Vortex Flow aumentano in modo efficiente la circolazione generale dell’aria assicurando al vostro notebook da gaming Predator le prestazioni ottimali sempre.

Siete pronti a fare invidia a tutti i vostri compagni universitari? Approfittate subito di questa offerta e comprate il Predato Trton 300 a un prezzo di soli 1.079,00 €.