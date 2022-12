Rocketbook è un’azienda che produce oggetti per l’ufficio Smart. Il loro prodotto di punta è il quaderno digitale che è tra gli accessori del genere più venduti su Amazon. In effetti questo dispositivo è molto richiesto sul web ed è difficilissimo da trovare in offerta. Tuttavia oggi, dopo intere settimane che lo teniamo sotto controllo, è finalmente in offerta e lo potete acquistare a soli 34,16 €. Consigliamo vivamente di approfittare velocemente di questa offerta, poiché prodotti come questo, vicino Natale, vanno sold out velocemente. Se siete amanti degli appunti presi in maniera tradizionale con carta e penna, ma avete un occhio di riguardo al futuro ed ecosostenibilità, questo quaderno digitale fa proprio al caso vostro.

Quaderno digitale della Rocketbook: non sapevate esistesse un prodotto del genere

Questo è il primo quaderno digitale con copertina rigida intelligente completamente riutilizzabile, composto da 36 pagine riutilizzabili che tornano come nuove con un panno umido, se precedentemente scritte con penne Pilot FriXion. lui è un quaderno con fogli bianchi disponibile nelle dimensioni Executive, Letter e Mini. La misura Executive (15 x 22 cm) è vicina ad A5. Il formato Letter è 22 x 27 cm, che è il più vicino al formato A4. Il formato Mini invece è 9 x 15 cm, che è il più vicino al formato A6.

Scaricate le immagini ad alta risoluzione dei vostri appunti sul quaderno digitale, su Google docs, Dropbox, iCloud, Evernote, e-mail e altro utilizzando l’App di installazione rapida. Siete in cerca di idee regalo? Questo è il quaderno del futuro ed è perfetto anche come regalo per qualche vostro compagno universitario speciale. La sofisticata tecnologia AI permette di cercare appunti scritti a mano, di trascrivere la scrittura sulle email e di creare titoli intelligenti.

Non perdete questa fantastica occasione e acquistate questo fantastico quaderno digitale della Rocketbook a soli 34,16 €.