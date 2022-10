Redmagic 7 è lo smartphone da gioco rivoluzionario di Nubia. Se sei un nerd irriducibile e non riesci a fare a meno di giocare ovunque tu vada, questo è il dispositivo perfetto per te. La novità rivoluzionaria è il suo sistema di raffreddamento, qui troverai una ventola per raffreddare l’intero sistema. Oggi è in promo su Amazon a soli 730,00 €. Questo prezzo è possibile tramite coupon sconto da attivare prima di pagare. Vi consigliamo di acquistarlo da Amazon per una garanzia maggiore e dormire sonni tranquilli e poi così evitate tasse doganali o ritardi. Quindi affrettati ad acquistarlo prima che le scorte disponibili si esauriscano.

Redmagic 7: tanta potenza, super raffreddamento

Le prestazioni del Redmagic 7 sono assurde, sotto il telaio troverai il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. La parte hardware include 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma non solo, il Redmagic 7 è dotato anche di un secondo processore che si attiva solo durante la sessione di gioco. Il display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ ha un bell’aspetto, con colori vivaci e neri profondi. Inoltre, il pannello è molto fluido grazie alla frequenza di aggiornamento pazzesca di 165 Hz. Nonostante il Redmagic 7 sia dotato di una batteria da 4500 mAh, l’autonomia non è la migliore della sua categoria, soprattutto quando disponibile alle massime prestazioni, ma il sistema di raffreddamento è imbattibile. Questo è il primo smartphone al mondo con una ventola di raffreddamento. Anche in estate e sotto stress, non soffre il caldo.

Il Redmagic 7 è un sogno per tutti i nerd, un dispositivo dalle prestazioni incredibili che farebbe invidia anche al top di gamma più famoso. Sbrigatevi ad approfittare di questo coupon sconto su Amazon e acquistatelo a soli 730,00 €. Infine vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon lo potete pagare in comode rate.