Questo secondo giorno delle Offerte Esclusive Prime di Amazon continua a regalarci piccoli gioiellini a sconto, come per esempio il regolacapelli Philips Serie 5000, che potrà tornare utile a tante persone e che oggi può essere acquistato a 29,99€, invece di 74,99€ (un ottimo sconto del 60%).

Questo accessorio è incredibilmente maneggevole e pratico, utile per sistemarsi i capelli o regolarsi la barba anche da soli, e per poter raggiungere qualunque punto della testa senza particolari problemi. Inoltre vi basterà metterlo in ricarica soltanto un’ora per avere un’autonomia di 90 minuti, decisamente più che sufficienti per prepararsi al meglio.

Potrete ovviamente regolare il taglio, con ben 28 misure di lunghezza diverse, che variano da 0,5 mm fino a 28 mm. Inoltre il regolacapelli Philips è facilissimo da pulire in quanto basterà utilizzare un po’ di acqua corrente per rimuovere i vari residui di capelli che vi saranno rimasti attaccati. Attenti ovviamente però ad utilizzare solo acqua, in quanto qualunque altro prodotto chimico potrebbe danneggiarlo.

Grazie inoltre alla qualità Philips non solo avrete la sicurezza di un prodotto che durerà nel tempo, ma inoltre avrete una garanzia di 2 anni nei quali potrete farvi sostituire il regolacapelli in qualunque momento se si dovessero presentare problemi o difetti.