I tablet sono tra i dispositivi tech più utili e versatili quando si tratta di studiare. Oggi in offerta su Amazon, c’è uno dei tablet di fascia media più venduti sul mercato, col 31% di sconto. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un tablet super affidabile, compatto e con il giusto rapporto qualità prezzo. Se state cercando il nuovo compagno tech per le vostre sessioni di studio e non volete spendere una barca di soldi, questo tablet fa al caso vostro. Lo potete acquistare sul noto e-commerce a soli 274,40 €, un prezzo molto interessante per un prodotto di questa categoria.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: a questo prezzo non ha rivali

Come ben sappiamo Samsung è sinonimo di qualità, prestazioni ed affidabilità. Dopotutto ci sarà un motivo se i prodotti di questa azienda sono tra i più venduti al mondo e il Galaxy Tab S6 Lite è il tablet di fascia media con il miglior rapporto qualità prezzo.

Qui trovate tutto lo spazio di cui avete bisogno in un tablet leggero e sottile, dallo spessore di soli 7 mm. Il corpo in metallo di Galaxy Tab S6 Lite racchiude una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile con micro SD fino a 1 TB. Quindi le prestazioni giuste, in un corpo compatto, in modo tale da portarlo sempre con voi quando andate a studiare con gli amici.

La S Pen è maneggevole, precisa e minimizza gli sforzi e ottimizza la vostra ispirazione, le vostre idee e i vostri progetti. La compagna perfetta per prendere appunti in aula o scrivere il saggio da dover presentare entro la scadenza prevista.

L’applicazione Samsung Notes migliora la vostra produttività potendo ingrandire fino al 300%, per una scrittura precisa. Potete evidenziare il testo e convertire il testo in formato digitale con un solo tocco. Non perdete questa offerta assurda su Amazon e comprate il Samsung Galaxy Tab S6 Lite a soli 274,40 €. Questo è un affare da non perdere.

