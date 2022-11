È il tablet perfetto per tutte le esigenze di cui necessiti all’università, appunti, documenti, videochiamate, disegni e altro, in modo compatto e affidabile. Il Samsung Galaxy Tab S8 costa oggi solo 636,99 € su Amazon. Samsung è da sempre sinonimo di qualità e affidabilità e questo tablet è al primo posto nella categoria Android. Inoltre se non avete la possibilità di pagarlo tutto in un’unica soluzione, non temete, grazie al servizio di finanziamento Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Galaxy Tab S8: finalmente in sconto su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 è un tablet progettato per te che sei sempre in movimento e che vai al college. Grazie allo schermo LCD da 11 pollici, alla batteria super potente, alla fotocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP e, naturalmente, alla S Pen inclusa, le possibilità sono infinite. Grazie alla S Pen, puoi scrivere, prendere appunti, scarabocchiare e annotare tutti i tuoi pensieri con la migliore S Pen a bassissima latenza mai vista in questa categoria.

Se sei uno studente di una scuola d’arte e ami dipingere o disegnare, Clip Studio Paint è stato creato per i creativi come te. Ti sembrerà di tenere in mano un vero pennello, dando vita alla tua immaginazione.

La funzione di inquadratura automatica del tablet ti mette al centro della scena, quindi quando registri una riunione con un gruppo di studio, la funzione di zoom della fotocamera si concentrerà automaticamente su di te e sui tuoi movimenti. Inoltre, la tecnologia di eliminazione del rumore a tre microfoni di questo favoloso tablet ti consente di concentrarti sulla conversazione senza distrazioni.

La modalità multi schermo, invece, ti consente di regolare le dimensioni, la posizione e il numero di finestre, in modo da poter prendere appunti, creare diagrammi e chat video contemporaneamente.

Il Samsung Galaxy Tab S8 ha un prezzo super scontato a soli 636,99 € su Amazon. Stiamo parlando di uno sconto del 20%, per uno dei tablet Android più venduti di sempre.