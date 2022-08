Sconti allo stadio per gli studenti universitari a Palermo

E’ stata avviata una partnership tra il Palermo F.C. e l’Università degli Studi di Palermo che darà la possibilità, a ragazzi e ragazze frequentanti i corsi di Laurea della città, di usufruire di sconti per l’ingresso allo stadio. Tale collaborazione è il risultato del costante dialogo tra il magnifico rettore, Massimo Midiri, il presidente del Palermo F.C., Dario Mirri e il docente Francesco Stassi. E’ partita poco meno di un mese fa la campagna abbonamenti del Palermo che prevede importanti agevolazioni sul prezzo per chi ha sottoscritto la propria tessera negli anni passati. Ma anche diversi benefici per chi si accinge a sottoscrivere la propria tessera stagionale per la prima volta. La novità assoluta riguarda però gli studenti universitari.

Sconti per l’ingresso allo stadio per gli studenti universitari

Tutti gli studenti in possesso di Unipa Card potranno godere di una tariffa agevolata per la sottoscrizione degli abbonamenti. La stessa tariffa è riservata anche ai docenti e al personale dell’università di Palermo. Per usufruirne, i suddetti soggetti potranno sottoscrivere le tessere dal 1° al 5 agosto. Per farlo però dovranno recarsi personalmente presso il punto vendita speciale dello Stadio “Renzo Barbera”. Gli orari di apertura al pubblico previsti sono dalle ore 10 alle 18. Verrà osservato l’orario continuato. Requisito necessario sarà l’esibizione della propria Unipa Card nel caso di studenti e studentesse. Questa nom è altro che una carta d’identità elettronica multiservizi con chip interno che se da un lato è andata a sostituire il libretto universitario dall’altro comporta vantaggi ed agevolazioni per gli studenti presso strutture ed enti convenzionati. Il personale e i docenti dovranno invece mostrare il cedolino comprensivo dei propri dati personali.

I prezzi della campagna di abbonamento

In quanto ai prezzi della campagna di abbonamento, le agevolazioni sulle tariffe per gli abbonati della stagione 2019-2020 e dell’ultima, prevedono i seguenti costi: intero a 160 euro (130 per gli over 65 e 115 per gli under 18). Il costo per l’abbonamento alla gradinata superiore sarà di 235 €; 300 invece per la quella superiore (intero). Prezzi ridotti saranno destinati agli over 65 i quali potranno pagare 185 €, e agli under 18. Per questi ultimi la tariffa sarà pari a 140 €. La tariffa agevolata per studenti e personale universitario sarà uguale a quella prevista per la fase di prelazione.

Chiaro l’intento di tale collaborazione che avrà inizio proprio con la stagione calcistica 2022/23. Non solo quello di fare (ri)avvicinare i giovani al mondo dello sport, ma anche quello di rilanciare il territorio.

