Secondo uno studio del Policlinico Umberto I e dell’Università Sapienza, reso noto da Il Messaggero, gli alunni di oggi non sanno scrivere in corsivo. Nel dettaglio uno studente su cinque delle scuole primarie fa fatica a scrivere in corsivo, per questo motivo c’è chi pensa possa sparire a causa dell’evoluzione della società moderna. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista “Occupational therapy in health care” da Carlo Di Brina, Barbara Caravale e Nadia Mirante. Questo gruppo di studio sta tenendo d’occhio da tempo l’andamento della scrittura nelle scuole primarie per trovare eventuali disturbi nei bambini.

La ricerca in questione tratta la leggibilità della scrittura nei bambini romani. Dopo due anni di studio, hanno scoperto che il 21,6 per cento degli alunni è a rischio di sviluppare problemi di scrittura, con il 10 per cento che ha una scrittura “disgrafica”. La disaffezione per la scrittura in corsivo sembra causata dall’utilizzo dello stampatello su pc e cellulari. Alcuni bambini che hanno preso parte a questa analisi, circa il 5 per cento, soffrono di disturbi specifici come quelli legati alla coordinazione motoria o alla dislessia, mentre i disturbi di apprendimento vanno dal 5 per cento al 15 per cento. Un altro problema riguarda il metodo di apprendimento seguito in classe.

La scrittura è una abilità che va imparata, tuttavia non è chiaro quale sia il modo più efficace per l’apprendimento. Al contrario, per la lettura, il metodo fono-sillabico è stato riconosciuto come il più forte per tutti gli studenti e il metodo globale è stato messo da parte. Al contrario per la scrittura non c’è ancora un dibattito educativo per capire cosa sia meglio fare. Non a caso i ricercatori hanno trovato tre-quattro stili di scrittura usati per insegnare il corsivo a scuola, ma alcuni di questi potrebbero essere ormai ritenuti inutili. “La scrittura è una competenza da apprendere, ma non viene indicato con chiarezza qual è il metodo più efficace attraverso il quale questo importante strumento di comunicazione può essere appreso. Mentre per la lettura è assodato che il metodo di apprendimento più efficace per tutti i bambini è il metodo fono-sillabico e nella gran parte delle scuole è stato abbandonato il metodo globale, per la scrittura non si è ancora aperto il dibattito educativo“, hanno concluso gli studiosi.