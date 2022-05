Andare bene in matematica, diciamoci la verità, non è da tutti. Forse è veramente da pochi. Ma amare così tanto la materia, e naturalmente esservi talmente portato da eccellere nella stessa, è da pochi. Tra questi rientra senza ombra di dubbio Massimiliano Foschi, uno studente di Civitavecchia. Cosa ha fatto per meritarsi tale primato? Ha vinto le Olimpiadi di matematica. Bravo, penserete voi. Ma il fatto è che è arrivato primo non una, bensì 4 volte, l’ultima qualche giorno fa. Ed è così che Massimiliano Foschi, studente di Civitavecchia frequentante il liceo scientifico statale Galilei ha vinto le Olimpiadi di matematica per la quarta volta.

Cosa sono le olimpiadi di matematica

Come si legge sul sito del ministero dell’Istruzione nelle parole del ministro Bianchi, le Olimpiadi di matematica sono “un’occasione per valorizzare il talento di studentesse e studenti in una disciplina che, come tutte le materie STEM, ha un ruolo fondamentale in una formazione adeguata al mondo di oggi”. L’ultima edizione delle stesse, quella appena conclusa, si è svolta a Cesenatico.

Studente vince Olimpiadi di matematica per la quarta volta

Il ragazzo non è nuovo a premiazioni in ambito scientifico. Non solo in Italia, ma nel resto del mondo. Tale sua capacità ha anche fatto sì che abbia scritto due libri di giochi matematici. Questa volta ha dovuto dividere il primo posto con uno studente di Torino, Matteo Damiano del Ferraris. In realtà anche lo scorso anno si è registrato un ex aequo tra i due. Ma è stato l’unico nella storia delle Olimpiadi, giunte quest’anno alla 38esima edizione, a portare a casa 4 vittorie, questo è un record. Sui 100mila studenti partecipanti alla competizione, che consta di diverse fasi di difficoltà crescente, ha totalizzato 42 punti su 42, praticamente il punteggio massimo.

Adesso pensa ad Oslo

Se pensate che Massimiliano si accontenti di questa meritatissima vittoria, però, vi sbagliate. E’ già pronto per partecipare alla prossima competizione. La successiva in calendario è fissata per il 6 luglio prossimo a Oslo. Si tratta dell’International Mathematical Olympiad. A tale sfida saranno presenti i sei migliori studenti di oltre cento nazioni. Questa è la quarta volta che partecipa, ha sempre ottenuto ottimi risultati portando a casa due medaglie d’argento e una d’oro. A chi gli chiede cosa voglia fare da grande, risponde che vorrebbe trovare un lavoro nel quale riuscire a sfruttare le sue grandi competenze matematiche.

