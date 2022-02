Chissà quante volte nella vita ci si chiede a cosa serve studiare matematica. Probabilmente, è tra i quesiti più comuni dopo “da dove veniamo?”. Scherzi a parte, anche se c’è chi sostiene che la matematica non serva a niente, se una cosa è certa è che è ovunque. Pensa a quante volte durante la giornata ti trovi a fare dei conti matematici, siano essi fatti alla cassa del supermercato o in pizzeria, quando insieme ai tuoi amici decidete di pagare “alla romana”. Ebbene, studiare matematica è molto più utile di quanto pensi, e non solo nella vita quotidiana: lo stesso vale nel mondo del lavoro.

Perché la matematica è utile?

La matematica ci fornisce gli elementi costitutivi e le regole delle quali abbiamo bisogno per misurare o quantificare informazioni essenziali come tempo, distanza, velocità, forza e quantità. Ma anche movimento o cambiamento. A differenza delle lingue, che utilizzano lettere, parole e punteggiatura, la matematica usa numeri, simboli e formule. Nonostante non sia la soluzione a tutti i problemi, la materia ha una sua logica che ci aiuta ad arrivare a conclusioni utili in maniera più semplice in vari ambiti della vita.

Cosa sviluppa la matematica?

E’ indubbio come sviluppi diverse abilità. Ad esempio:

Capacità creative e analitiche: la matematica svolge un ruolo importante nello sviluppo cerebrale e nelle capacità analitiche. Capacità, queste, che sono utili agli occhi dei datori di lavoro. Chi comprende la matematica e grazie ad essa riesce ad elaborare soluzioni logiche, molto probabilmente riuscirà a farlo anche nei confronti di problemi reali.

Applicazioni nel mondo reale. Saper fare i conti è indispensabile per interfacciarsi in parecchi ambiti del quotidiano, dalla spesa ad una compravendita, da un mutuo ad un prestito. E’ necessaria per quasi ogni singola professione nel mondo.

Problem solving. Non ci dilungheremo su questo aspetto che è uno dei più scontati. La matematica fornisce chiarezza nella risoluzione dei problemi.

E’ fondamentale in tante e diverse carriere professionali: dalle scienze alla finanza, dalle comunicazioni all’ingegneria. Ognuna di esse richiede la conoscenza di sviluppate competenze matematiche.

È il linguaggio universale: a diverse delle lingue, la matematica viene capita da tutte le popolazioni del mondo e, soprattutto, è uguale per tutti.

A cosa serve la matematica nella vita

Studiare la matematica ci aiuta a trovare schemi e strutture nella vita di tutti i giorni. A dare un valore materiale ed economico agli oggetti, a creare delle grafiche, persino a costruire siti web e palazzi (anche a questo servono le espressioni di matematica nella vita, fattene una ragione!).