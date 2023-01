La generosità è uno dei valori fondamentali nella società. E’ importante sempre, ma fa ancora più emozionare quando permette che possano avere luogo gesti belli come quello che stiamo per raccontarvi. Un gruppo di studenti di una scuola superiore di Brindisi ha dimostrato la propria solidarietà in modo commovente, raccogliendo i soldi per permettere ad un loro compagno di classe di andare in gita con loro. Il giovane, infatti, contrariamente sarebbe rimasto a casa perdendosi una delle attività più importanti dell’anno scolastico, nonché un’esperienza formativa e personale di rilievo.

Studente non può permettersi gita

Il ragazzo non poteva permettersi di pagare per la gita, e per questo non sarebbe potuto partire con i suoi compagni venendo escluso da quello che è un appuntamento particolarmente atteso da parte di tutti gli studenti. I suoi compagni, però, non hanno permesso che ciò accadesse. Hanno quindi deciso di raccogliere i soldi tra di loro per pagare per lui. I compagni non volevano che uno di loro si sentisse escluso solo perché non poteva permettersi di pagare per la gita. Hanno quindi pensato bene di fargli questo regalo raccogliendo la somma sufficiente affinché potesse permettersi di partire insieme a loro.

L’episodio è stato raccontato da BrindisiOggi.it. La raccolta fondi ha permesso di raccogliere abbastanza denaro per pagare per la gita del loro compagno. Quando glielo hanno consegnato, hanno aggiunto un biglietto:

“Dato che non abbiamo festeggiato il tuo compleanno, ci tenevamo a farti un regalo. Con la speranza che tu abbia piacere di venire con noi in gita. Ti vogliamo bene”.

Un gesto di grande solidarietà

La reazione del fortunato giovane è stata sicuramente emozionante. Probabilmente, in un primo istante non sarà neanche riuscito a rendersi conto del fatto che i suoi compagni avessero dato vita ad un’iniziativa tanto solidale. Se una cosa è certa, è che questa permetterà allo studente di sentirsi parte integrante del gruppo e di passare del tempo in compagnia dei suoi generosi compagni.

Compagni che hanno dato una bella lezione morale a tutti ricordandoci l’importanza di aiutare gli altri e di essere solidali sempre. Spesso, piccole azioni possono fare una grande differenza nella vita delle persone. E questi studenti hanno dimostrato come, con un piccolo sforzo (economico) abbiano fatto la differenza nella vita del proprio compagno.

Leggi anche: