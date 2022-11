L’inverno si avvicina e vuoi trovare un passatempo da fare con gli amici durante le serate casalinghe? Allora non farti scappare questo divertentissimo gioco: Super Mario Party di Nintendo Switch.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon a soli 49,99€ grazie allo straordinario sconto del 29% sul suo prezzo totale. Non farti scappare questa offerta e completa subito l’acquisto per cominciare da subito a divertirti da solo o con i tuoi amici.

Se hai un abbonamento Prime attivo sul tuo account Amazon potrai riceverlo con una spedizione veloce e gratuita su tutto il territorio italiano.

L’idraulico baffuto più amato al mondo è tornato in Super Mario Party

Parti con Mario e i suoi amici in questa strabiliante avventura fatta di tantissimi mini giochi per rendere le tue serate piene di divertimento e competizione. Super Mario Party di Nintendo Switch ti posso garantire sarà perfetto sia per le partite in famiglia che con gli amici regalandoti ore di divertimento e di risate. Questo ultimo capitolo della serie Mario Party comprende ben 80 minigiochi e diverse modalità di gioco che potrete fare sia il locale con più joypad che on-line, ricordati che per quest’ultimo devi però avere un abbonamento Nintendo On-line attivo ed una connessione ad internet.

Scegli tra diversi personaggi dell’universo di Super Mario e tieniti pronto a gareggiare per diventare la star della serata. Potrete scegliere infatti tra: mini giochi ritmici, un viaggio in cooperativa in un fiume movimentato o gareggiare gli uni contro gli altri in tantissimi tabelloni a tema. Se avete con voi più di una Nintendo Switch potrete anche ampliare l’esperienza di gioco grazie a dei minigiochi fatti apposta per tenere vicine le due console.

Tieniti pronto a lanciare i dadi e chiama i tuoi amici per cominciare a divertirvi con Super Mario Party di Nintendo Switch, acquistalo adesso su Amazon a soli 49,99€ grazie all’offerta che ti permette un risparmio del 29%.

