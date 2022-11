Se sei alla ricerca di un tappetino per la tua scrivania che non sia non solo comodo ma che dia anche un tocco in più alla tua postazione allora è arrivato il momento di acquistare questo Tappetino Mouse Gaming XXL di AILRINNI.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon grazie a un prezzo non vantaggioso, ma di più. Collegati immediatamente sulla pagina per non perdere la tua occasione e pagare appena 19,99€ rendendo la scrivania un posto unico nel suo genere.

Se attivi un abbonamento Prime sul tuo account Amazon potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre gratuite veloci in tutta Italia.

Crea l’atmosfera perfetta per la tua scrivania con il giusto tappetino XXL

Se anche tu sei un patito dei componenti per computer con luce RGB allora non potrà fare a meno di questo Tappetino Mouse per un effetto straordinario nella tua zona gaming. Dalla grandezza di 80×30 cm ricopre gran parte della scrivania in modo da darti un appoggio comodo non solo per il mouse ma anche per la tastiera e i tuoi gamepad.

Come ti dicevo, non mancano all’appello i LED RGB che ti danno la possibilità di scegliere tra 14 modalità di illuminazione: sei modalità dinamiche e ben 8 modalità a colore singolo. Per poterlo attivare ti basterà semplicemente collegare il tuo tappetino al PC tramite il cavo USB e cliccare sul bottone vicino alla sua presa per scegliere illuminazione che si preferisce.

Tutti i dettagli sono stati curati nel modo più parsimonioso. Devi sapere che il fondo è antiscivolo in modo da ottenere la massima aderenza e non dare fastidio durante le partite più ardue. Per non parlare della sua superficie in tessuto in fibra ultra fine intrecciata: pulirla sarà una passeggiata.

Non farti scappare questa promozione e acquista subito il tuo straordinario Tappetino RGB XXL che puoi avere a soli 19,99€. Con Amazon Prime riceverai sempre i tuoi prodotti con spedizioni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano grazie al servizio in abbonamento.