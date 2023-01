Per tutti voi amanti dei giochi horror là fuori, oggi c’è un fantastico affare su Amazon da non perdere. The Quarry, uno dei titoli più eccitanti ed emozionanti per Playstation 4, è disponibile con uno sconto FOLLE del 56%, permettendoti di acquistarlo a soli 30,98 €. Questa è un’occasione da non perdere. Tieni inoltre presente che, con la politica di restituzione di Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere se restituire l’articolo. In breve, sei soddisfatto o rimborsati.

The Quarry: a questo prezzo non puoi perdere altro tempo

Puoi modificare l’estetica di The Quarry a tuo piacimento scegliendo tra tre filtri visivi cinematografici, ognuno dei quali replica lo stile iconico di un’epoca e di un film horror diversi. Scegli se applicare una grana della pellicola da 8 mm (horror indie), effetti VHS (horror anni ’80) o filtro bianco e nero classico (horror classico). In effetti, questa offerta include il pacchetto di filtri visivi “Storia dell’orrore”. È necessario un pre-ordine fisico per garantire l’accesso al pacchetto di filtri visivi “History of Horror” e include un codice riscattabile in-game.

Goditi l’horror con gli amici; affida le tue speranze a un massimo di 7 amici online, invita i giocatori a guardare e votare le decisioni chiave e crea le tue storie. Oppure puoi sempre organizzare una festa a tema horror e giocare insieme in cooperativa locale, dove ogni giocatore sceglie un mentore e controlla le sue azioni. Ricorda, puoi ottenere The Quarry ad un ridicolo prezzo di soli € 30,98, grazie al pazzesco sconto del 56%. Non perdere questa incredibile offerta, un numero limitato di articoli è disponibile per la vendita e stanno andando a ruba. Grazie a lui puoi trascorrere delle bellissime serate a tema horror con i tuoi compagni di università.