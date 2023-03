Università di Macerata, protesta per l’inaugurazione: il caso

Polemica per l’inaugurazione del 773esimo anno accademico dell’università degli studi di Macerata avvenuta all’interno della cattedrale di San Giovanni. Nel corso della cerimonia molti studenti hanno lasciato il luogo di culto per protestare contro il nuovo rettore John McCourt proprio perché il tutto stava avvenendo in una chiesa. “Circa tre settimane fa è arrivato l’invito dell’inaugurazione dell’anno accademico da parte del Rettore e c’era scritto che si sarebbe svolto nella cattedrale di San Giovanni, chiesa recentemente fatta diventare cattedrale dopo la ristrutturazione dopo il sisma del novantasette – ha detto Lorenzo Di Nello, coordinatore di Officina Universitaria -. Quando abbiamo risposto quali fossero le motivazioni di questa scelta ci è stato risposto che il teatro cittaddino Lauro Rossi, dove si svolge solitamente la cerimonia, era occupato per quella data e la presenza della ministra Bernini imponeva quella data. Poi abbiamo scoperto che non era neanche stata fatta la richiesta al Comune per quello spazio”.

Università di Macerata, protesta per l’inaugurazione: cos’è successo

In realtà alla fine la ministra Bernini ha partecipato solo in collegamento streaming, mentre in presenza c’era il vescovo Nazzareno Marconi. “Molti docendi si sono lamentati con noi di questa scelta non laica – ha proseguito Lorenzo -. Per non parlare di un’altra anomalia: far parlare una studentessa spacciandola per rappresentante degli studenti”. Il rettore si è giustificato dicendo che le elezioni ci sarebbero state a fine mese, per questo motivo ha scelto di non far parlare nessun rappresentante dell’anno passato, ma qualcuno che semplicemente si era occupato del cerimoniale.

Università di Macerata, protesta per l’inaugurazione: cosa hanno fatto gli studenti

I rappresentanti degli studenti, quelli dei ricercatori, sono stati fatti mettere seduti in fondo alla chiesa e, tra l’altro, non è stato fatto parlare nemmeno il direttore generale dell’università. Avevano deciso di porre l’attenzione su di loro in un modo e alla fine sono passati al piano B: “Avevamo deciso di fare un gesto per richiamare l’attenzione della ministra sulle tematiche che avevamo segnalato come la prevenzione al suicidio. Ma non siamo mai arrivati a quel punto della cerimonia: vedere il vescovo entrare in chiesa prima di noi e aprire l’inaugurazione dell’anno accademico perché “ci ha ospitato” è stato troppo. Quando McCourt si è girato verso il fondo della chiesa ci siamo alzati e siamo usciti. Volevamo che lui ci vedesse”. Lui però non ha mai chiamato per chiedere spiegazioni su quanto accaduto.