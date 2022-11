Oramai il gioco da tavolo Disney basato sui cattivi delle varie storie ha spopolato nelle case di tante persone, anche con alcune versioni alternative come quella dedicata alla Marvel. È per questo che, se ancora non lo avete comprato, oggi vi vogliamo mostrare un’offerta Amazon davvero interessante su Villanous in versione Star Wars, che oggi potrete acquistare a 50,34€.

Per chi ancora non lo conoscesse, in questo gioco dovrete impersonare uno dei classici cattivi Disney per cercare di sconfiggere i rispettivi eroi e ribaltare così le sorti delle vostre storie. La peculiarità che contraddistingue questo titolo da tanti altri è che ogni personaggi avrà un suo modo unico per vincere la partita, e dovrete quindi capire quale strategia sarà la migliore per voi.

In questa versione di Villanous dedicata a Star Wars interpreterete sì sempre i cattivi, ma in questo caso tutti provenienti dall’universo di Guerre Stellari. Potrete infatti scegliere tra Darth Vader, Generale Grievious, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren, ognuno sempre con le sue meccaniche uniche.

Nonostante questo sembri un gioco complesso, ed in parte lo è soprattutto se vorrete ottimizzare al meglio le vostre carte, la semplicità e pulizia delle regole lo rende tranquillamente comprensibile anche ad un pubblico di più piccoli, rendendolo all’effettivo un gioco davvero per tutti.