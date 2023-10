"No unghie lunghe e gel a scuola": la decisione di una preside

In una scuola la Preside ha preso la decisione che le ragazze non possono portare le unghie lunghe e il gel altrimenti saranno penalizzate con un 2 in educazione motoria. Tale decisione ha suscitato molte polemiche e le studentesse hanno risposto che piuttosto che pensare a ciò dovrebbero avere la priorità di rifornire i bagno di carta igienica e sapone. Di seguito le parole di una studentessa campana pubblicate dalla pagina Instagram Webboh.

“Quest’anno la preside ci sta praticamente obbligando a tagliare le unghie col gel: ha deciso di iniziare a mettere i 2 in educazione fisica alle persone con le unghie. Questi voti influiranno sulla media scolastica e non troviamo giusto che chi fa tanti sacrifici per studiare debba buttare tutto per delle unghie che sono una scelta personale”.

“Vi spieghiamo il punto tramite alcuni esempi – proseguono le studentesse -, la preside ha criticato una ragazza per mancata igiene a causa delle unghie ‘lunghe’, così come qualche giorno fa ha richiamato un ragazzo per i capelli lunghi per lo stesso motivo, imponendogli di legarli perché fonte di sporcizia, quando la nostra scuola manca persino di carta igienica e sapone nei bagni”.

“E vogliamo esprimerci sulla manutenzione di questi ultimi? Fino a oggi addirittura all’ultimo piano era disponibile un solo bagno. Anche alcuni professori hanno deciso di lasciare la scuola a causa di problemi ormai insostenibili” – concludono le giovani studentesse.