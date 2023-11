Norvegia: ospedali cercano infermieri italiani. Stipendi fino a 3.500 euro

La “terra dei fiordi” non smette mai di stupire, soprattutto per quanto riguarda le proposte lavorative per i professionisti stranieri. Infatti, una agenzia di assunzione con sede ad Alicante (Spagna), che sta collaborando attivamente con la Norvegia, ha da poco pubblicato un annuncio che sembrerebbe molto allettante per tutti gli infermieri di origine italiana.

L’annuncio dell’agenzia Global Working, qualificata da diversi anni nell’assunzione di lavoratori nel settore sanitario in Norvegia, ha diffuso la seguente proposta: un ottimo contratto a tempo indeterminato e uno stipendio garantito tra i 2.800 euro e i 3.500 euro mensili, circa 60.000 euro lordi annuali per la fascia di retribuzione più alta. Inoltre, sono previste 37,5 ore di lavoro settimanali e almeno 30 giornate di ferie da distribuire durante l’anno. Un altro elemento interessante dell’annuncio è che i viaggi eventuali di ritorno e andata dall’Italia sono tutti rimborsati, con anche la possibilità di avere un alloggio in Norvegia gratuito.

Il presidente del sindacato infermieri Nursing Up Antonio De Palma ha confermato la notizia dell’annuncio norvegese:

“Il servizio sanitario pubblico norvegese mette sul piatto della bilancia una opportunità che sembrerebbe davvero difficile da rifiutare.”

Per tutti i professionisti italiani specializzati nel settore infermieristico, questa potrebbe essere un’ottima occasione professionale, considerando la possibilità di crescita in un settore decisamente complesso e importante.

Lo sviluppo delle proposte lavorative all’estero

Negli ultimi anni le proposte di lavoro all’estero sembrano essere aumentate, soprattutto in specifici settori come quello ospedaliero e sanitario. Sempre più italiani, probabilmente condizionati da una situazione lavorativa decisamente difficile in Italia, sono predisposti a cercare una realizzazione lavorativa nei Paesi esteri.

Lo stesso presidente del sindacato infermieristico Antonio De Palma ha espresso una riflessione in merito alla crescita delle offerte lavorative estere:

“Ciò che si può constatare, senza esagerare, è che le proposte lavorative all’estero si stanno addirittura evolvendo, e per gli ambitissimi professionisti italiani si sono fatte decisamente più aggressive e soprattutto davvero difficili da rifiutare per un nostro giovane laureato in infermieristica.”

Ultimamente le maggiori agenzie con sede in Svizzera e anche nel Medioriente stanno selezionando numerosi professionisti provenienti da tutto il mondo, per collocare gli stessi lavoratori in molteplici settori. Le proposte comunicate dalle agenzie internazionali sono sempre più competitive e vantaggiose. Infatti De Palma, in merito a ciò, ha aggiunto:

“L’obiettivo è quello di alzare ulteriormente il livello della già fiorente sanità del Nord Europa, scegliendo tra numerosi professionisti competenti di altri Paesi. Quando gli italiani rispondo agli annunci, gli attenti selezionatori hanno un occhio di riguardo per loro. Ciò dovrebbe, in parte renderci orgogliosi.”

Secondo Antonio De Palma, in questi casi si valorizza la serietà dei percorsi formativi e di studio dei professionisti italiani, da sempre considerati, all’estero molto completi nella preparazione e competenti. Naturalmente, questa offerta lavorativa proposta in Norvegia, potrebbe essere molto stimolante e invitante, soprattutto per i giovani infermieri italiani che non sono riusciti a trovare un ambiente professionale specializzante e soddisfacente in Italia. Infatti, è anche da considerare che la situazione ospedaliera e sanitaria italiana, soprattutto dopo il complesso periodo della pandemia, si è mutata in un ambiente precario e complicato.