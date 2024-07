One Piece 2: chi sono i nuovi personaggi annunciati da Netflix?

Nei giorni scorsi la piattaforma di streaming ha annunciato quelli che dovrebbero essere i nuovi personaggi del live-action ispirato al celebre manga giapponese.

Dopo il grande successo della prima stagione, gli appassionati di One Piece, il celebre manga di Eiichiro Oda, attendono con impazienza di seguire le nuove avventure di Luffy e della sua ciurma. Per vedere il secondo capitolo della fortunata serie live-action su Netflix, però, probabilmente bisognerà aspettare il 2025: per rendere l’attesa meno dolorosa, scopriamo alcune anticipazioni sui nuovi personaggi.

Chi sono i nuovi personaggi di One Piece 2?

I nuovi personaggi sono stati annunciati in un tweet pubblicato sulla pagina ufficiale di Netflix: nella prossima stagione faranno il loro debutto hanno gli agenti di Baroque Works, un’organizzazione segreta che gioca un ruolo cruciale nel manga. Ecco chi li interpreterà:

– David Dastmalchian sarà Mr. 3, un personaggio capace di creare e modellare la cera.

– Jazzara Jaslyn interpreterà Miss Valentine, che ha il potere di controllare il proprio peso a piacimento.

– Camrus Johnson sarà Mr. 5: grazie al potere del frutto del diavolo Bomu Bomu, può far esplodere qualsiasi parte del suo corpo.

– Daniel Lasker interpreterà Mr. 9, un abile combattente dotato di una particolare propensione per l’uso delle mazze.

Inoltre, si uniranno al cast anche:

– Callum Kerr (Monarch) nei panni di Smoker.

– Julia Rehwald (Fear Street) nei panni di Tashigi.

– Rob Colletti (The Many Saints of Newark) nei panni di Wapol.

– Ty Keogh (24 Hours To Live) nei panni di Dalton.

Tutti questi nuovi attori andranno ad aggiungersi al cast già consolidato della prima stagione che, per il momento, sembra essere stato confermato. Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Emily Rudd come Nami, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson come Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji, Vincent Regan come Garp, Jeff Ward come Buggy e Morgan Davies nel ruolo di Koby.

Cosa succederà in “One Piece 2”?

Sembra che la seconda stagione di “One Piece” si concentri su nuovi archi narrativi che includeranno anche gli scontri con la Baroque Works. Attraverso i vasti deserti e le città oasi dell’arcipelago di Alabasta, la ciurma di Cappello di Paglia sarà alle prese con nuove sfide e avventure. Ma attenzione: la seconda serie potrebbe introdurre anche nuovi luoghi iconici come Drum Island, il luogo natale di Chopper che, con la sua storia, aggiungerebbe un tocco di comicità e profondità emotiva alla serie.

Grazie all’introduzione dei nuovi personaggi gli spettatori avranno una visione più ampia e variegata del mondo di “One Piece”. Mr. 3 e Miss Valentine saranno protagonisti di nuove dinamiche nei combattimenti, mentre Mr. 5 e Mr. 9 si faranno strada tra intrighi e varie complessità. La loro presenza e le interazioni con i protagonisti già conosciuti non faranno che rendere la narrazione ancora più avvincente, tra nuove tensioni e strategiche alleanze.

Con la seconda stagione, Netflix punta a offrire una trasposizione del manga fedele e avvincente, superando addirittura il livello di qualità della prima stagione.