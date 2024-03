Open Day RUFA: sedi nei quartieri di San Lorenzo e Ostiense aperte il 16 marzo 2024

Data e luogo dell’Open Day RUFA 2024

Nuovo Open Day programmato per il 16 marzo 2024 alla RUFA – Rome University of Fine Arts, una accademia innovativa e originale con sede a Roma per tutti gli appassionati delle Belle Arti. A marzo sarà possibile partecipare all’evento per conoscere i percorsi universitari, dai corsi accademici di primo livello, a quelli di secondo livello, compresi i Master proposti dall’Accademia delle Belle Arti RUFA. L’Open Day RUFA sarà una interessante opportunità per tutti gli aspiranti studenti che vogliono iscriversi alla scuola e proseguire un corso studi specializzandosi in almeno una disciplina artistica. Infatti, l’Accademia di Belle Arti RUFA propone una notevole varietà di corsi di pittura, scultura, comunicazione digitale, grafica e molto altro.

L’istituto propone anche corsi inerenti al mondo del gaming, della moda e del design, ambiti molto richiesti dagli aspiranti universitari al giorno d’oggi. Le sedi in cui verrà organizzato l’Open Day saranno due, ossia l’antica struttura nel Quartiere di San Lorenzo e il nuovo edificio nel Quartiere Ostiense.

Le sedi dell’Open Day

La giornata di Open Day sarà organizzata in due luoghi principali dell’Accademia delle Belle Arti RUFA: il primo edificio del Quartiere di San Lorenzo in via degli Ausoni, luogo del famoso Pastificio Cerere sarà una delle sedi. La seconda ubicazione dell’Open Day, invece, sarà situata nel Quartiere Ostiense in via Giuseppe Libetta, all’interno di una struttura più moderna e contemporanea. Insomma, la scelta di organizzare l’evento accademico in queste due zone è la dimostrazione che l’istituto RUFA voglia far conoscere le proprie sedi al pubblico mischiando storicità e cultura da un lato, e dall’altro mostrando una predisposizione alla modernità e contemporaneità, soprattutto dal punto di vista artistico e strutturale.

Infatti, il Pastificio Cerere in via degli Ausoni è un luogo oggi modernizzato con opere contemporanee, ma con ancora presenti delle sfumature storiche importanti. Nell’edificio, invece, del Campus Ostiense in via Giuseppe Libetta, la sede è una perfetta crasi di arte e bellezza, grazie anche alla prestigiosa e incantevole piazza centrale, incarnando il posto ideale in cui incontrarsi.

Il programma della giornata

L’Open Day dell’università RUFA inizierà alle ore 10.00 e proseguirà fino alla sera permettendo, in questo modo, a molteplici persone tra aspiranti studenti, laureati e universitari in procinto di laurearsi di vivere con serenità e calma l’intero evento. Durante la giornata, sarà possibile confrontarsi con numerose figure del campo accademico, come studenti già iscritti all’accademia, professori, tutor e lo staff scolastico. Inoltre, il pubblico potrà partecipare ad attività didattiche proposte dall’istituto, come mostre, workshop, seminari e anche colloqui conoscitivi tra lo staff e gli aspiranti studenti o le famiglie per far capire al meglio lo scopo delle attività scolastiche, dei corsi e gli obiettivi dell’Accademia delle Bella Arti RUFA nello specifico. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’Accademia RUFA.