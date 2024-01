Le Migliori Università Psicologia in Italia: la Classifica Censis

Se stai considerando di intraprendere una carriera nell’ambito della psicologia, scegliere la giusta università è un passo cruciale per garantire una formazione di alta qualità e un futuro di successo. In questa guida, esamineremo la classifica Censis delle migliori università di Psicologia in Italia per il 2023/2024, suddividendole tra università statali e private, e forniremo anche un’alternativa con le migliori università europee.

In questa guida:

Migliori Facoltà di Psicologia: Come Orientarsi

La Psicologia è una disciplina affascinante e in continua evoluzione, che richiede una formazione di alto livello. Ecco alcuni punti chiave da considerare quando si sceglie la facoltà di Psicologia:

Specializzazioni Offerte : Valuta se l’università offre le specializzazioni o i corsi di Psicologia che corrispondono ai tuoi interessi e alle tue aspirazioni.

: Valuta se l’università offre le specializzazioni o i corsi di Psicologia che corrispondono ai tuoi interessi e alle tue aspirazioni. Reputazione e Classifica : Controlla la reputazione dell’università e consulta la classifica Censis, basata su vari indicatori di qualità.

: Controlla la reputazione dell’università e consulta la classifica Censis, basata su vari indicatori di qualità. Strutture e Risorse : Assicurati che l’università fornisca strutture moderne e risorse aggiornate per la ricerca e la pratica.

: Assicurati che l’università fornisca strutture moderne e risorse aggiornate per la ricerca e la pratica. Localizzazione: Considera se preferisci uno studio in città o in una località più tranquilla.

Il Censis è un’organizzazione autorevole che pubblica annualmente una classifica delle università italiane, inclusi i corsi di Psicologia. Di seguito, troverai un’analisi delle migliori università di Psicologia in Italia, divise tra università statali e private.

Università di Psicologia in Italia: Migliori Triennali Università Statali

La classifica delle migliori università italiane Statali per la facoltà di Psicologia è guidata dall’Università di Padova con un punteggio di 108,5 punti, seguita dall’Università di Trieste con 103 punti e l’Università di Trento con 102 punti. L’Università di Bologna occupa il quarto posto con 100 punti, seguita dall’Università di Milano Bicocca e l’Università di Torino, entrambe con 97 punti.

L’Università di Firenze si posiziona al settimo posto con 96 punti, mentre l’Università di Pavia è ottava con 95 punti. Chiudono la top ten l’Università di Bergamo con 94 punti e l’Università di Genova con 93,5 punti. L’Università di Perugia si piazza all’undicesimo posto con 93 punti. Queste università eccellono nell’offrire programmi di Psicologia di alta qualità e promuovere la ricerca avanzata in questo campo.

Università di Psicologia in Italia: Migliori Triennali Università Private

Secondo la classifica Censis 2023/2024, alcune delle migliori università private per la facoltà di Psicologia includono l’Università Europea di Roma con un punteggio di 99 punti, LUMSA Roma con 98,5 punti, l’Università Cattolica di Milano con 97 punti, e l’Università di Napoli “Benincasa” con 94 punti. Inoltre, l’Università San Raffaele di Milano si distingue con 93,5 punti, mentre l’Università di Aosta e l’Università di Enna Kore ottengono rispettivamente 80 e 72 punti. Queste università private offrono un ambiente accademico di alta qualità, promuovendo l’interazione diretta tra studenti e docenti.

Università di Psicologia in Italia: Migliori Magistrali Università Statali

Le lauree magistrali (o specialistica) rappresentano un passo ulteriore nella formazione in Psicologia.

Al vertice di questa lista si trova l’Università di Trento, con un punteggio massimo di 110 punti, seguita da vicino dall’Università di Pavia con 105 punti. L’Università di Bologna si piazza al terzo posto con 93 punti, mentre al quarto e quinto posto troviamo l’Università di Bergamo e l’Università di Catanzaro, entrambe con 87,5 punti.

L’Università di Padova e l’Università di Roma La Sapienza occupano rispettivamente il sesto e settimo posto con punteggi di 85,5 e 82,5. Inoltre, l’Università Milano Bicocca, l’Università di Perugia, e l’Università del Salento condividono l’ottavo, nono e decimo posto con 82 punti ciascuna. Chiudendo questa lista di eccellenza, l’Università di Parma si attesta con un punteggio di 80,5 punti. Queste università statali offrono programmi di magistrale in Psicologia altamente competitivi.

Università di Psicologia in Italia: Migliori Magistrali Università Private

Le università private italiane offrono programmi di magistrale di alto livello in Psicologia. La classifica Censis 2023/2024 ha identificato le seguenti università private come le migliori per i programmi di magistrale:

L’Università Cattolica di Milano si posiziona al primo posto con un punteggio di 83,5, seguita da vicino dalla San Raffaele di Milano con 82 punti. Al terzo posto, troviamo l’Università LUMSA di Roma con 80,5 punti, mentre l’Università Europea di Roma si colloca al quarto posto con 79,5 punti. Al quinto e sesto posto, rispettivamente, ci sono l’Università di Napoli “Benincasa” con 78,5 punti e l’Università di Enna Kore con 70,5 punti.

Alternative: Migliori Università Psicologia in Europa

Se desideri allargare la tua prospettiva al di fuori dell’Italia, ti presentiamo una classifica delle migliori università di Psicologia in Europa, basata sul QS World University Rankings:

University of Oxford, Regno Unito: Prima in Europa e seconda nel mondo University of Cambridge, Regno Unito: Seconda in Europa e quarta nel mondo UCL, Regno Unito: Terza in Europa e sesta nel mondo University of Amsterdam, Paesi Bassi: Quarta in Europa e decima nel mondo King’s College London, Regno Unito: Quinta in Europa e undicesima nel mondo KU Leuven, Belgio: Sesta in Europa e diciassettesima nel mondo London School of Economics and Political Science, Regno Unito: Settima in Europa e diciottesima nel mondo Utrecht University, Paesi Bassi: Ottava in Europa e ventunesima nel mondo University of Edinburgh, Regno Unito: Nona in Europa e ventiquattresima nel mondo University of Groningen, Paesi Bassi: Decima in Europa e ventottesima nel mondo

Queste università europee sono rinomate per l’eccellenza della loro formazione in Psicologia e possono rappresentare un’ottima alternativa per chi cerca una prospettiva internazionale.

Speriamo che questa guida ti aiuti a prendere una decisione informata sulla scelta della migliore università di Psicologia in Italia o all’estero. Ricorda che, oltre alla classifica, è importante considerare i tuoi interessi personali e le tue aspirazioni di carriera.

Bonus: