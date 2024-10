Università della Valle d'Aosta: Corsi di Laurea e Costi Univda

L’Università della Valle d’Aosta è un ateneo privato si caratterizza per il suo radicamento all’interno del territorio valdostano, pur distinguendosi per la vocazione internazionale. Il campus Univda ha infatti un’ampia rete di relazioni e accordi con università e organizzazioni europee.

In questo modo gli studenti Univda possono trascorrere periodi di formazione e tirocinio all’estero. Non solo. L’Università Univda partecipa anche a progetti di ricerca internazionali, un aspetto che ha importanti influenze anche sul piano didattico.

Queste caratteristiche hanno consentito un ottimo ranking per Univda che si posiziona al terzo posto per l’internazionalizzazione nella classifica che viene stilata dal Censis e che riguarda gli atenei non statali di piccole dimensioni.

Università della Valle d’Aosta: caratteristiche principali

L’Univda nasce dalla necessità di rendere accessibile nella regione Valle d’Aosta una formazione di altissimo livello, con l’obiettivo di una crescita culturale, sociale ed economica. Così con la Legge del 15 maggio 1997, n. 127, la Regione ha messo in atto le procedure necessarie all’istituzione del campus Univda.

Nel 2000 l’Università della Valle d’Aosta ha ottenuto l’autorizzazione al rilascio di titoli di studio con valore legale e l’anno immediatamente successivo hanno preso il via i corsi Univda in Scienze della formazione primaria. Gradualmente sono stati poi avviati anche i corsi in ambito economico e negli altri campi di studio.

Nonostante l’offerta formativa ampia e variegata, l’Univda è un’università di piccole dimensioni che proprio per questa sua caratteristica rende agevole il rapporto diretto con i docenti Univda. Gli studenti della Univda possono così contare su un’università che pone le loro esigenze al centro, garantendo un accesso semplice ed immediato ai servizi del campus.

Il rettore attualmente in carica è la professoressa Maria Grazia Monaci.

Corsi di laurea Univda: offerta formativa

L’Università della Valle d’Aosta ha un’offerta formativa molto ampia che consente di soddisfare le esigenze degli studenti che intendono affacciarsi a un mondo professionale sempre più globalizzato.

Tra i corsi di laurea Univda sono presenti: quattro corsi di laurea triennali, un corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa e infine un corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria.

Corsi di Laurea Triennale Univda

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea triennale Univda:

Il corso di laurea Univda in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo è organizzato in convenzione con l’Université Savoie Mont Blanc. Ciò che lo contraddistingue è un forte orientamento internazionale: gli studenti Univda che decidono di frequentare questo corso avranno l’opportunità di partecipare a esperienze di studio e tirocinio in Italia e di ottenere un diploma universitario doppio (italiano e francese).

Il corso Univda in Scienze e tecniche psicologiche si caratterizza per la possibilità di partecipare a lezioni con docenti di università straniere e per l’opportunità di sperimentare quanto studiato sul campo in maniera immediata, grazie ad esercitazioni pratiche e collaborazioni con i servizi socio sanitari della zona.

Il corso di laurea Univda triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali ha invece tra i suoi punti di forza la possibilità di ottenere il doppio diploma di laurea in convenzione con l’Université Savoie Mont Blanc e l’Universidad de Zaragoza. Il focus internazionale viene valorizzato inoltre dalla possibilità di attivare stage in aziende e istituzioni esteri e di attivare programmi di scambio con altre Università europee.

Il corso Univda in Economia e management prevede due indirizzi di studio: Economia e gestione delle imprese, focalizzato sulla gestione aziendale e le esigenze di mercato e Economia e analisi dei sistemi economici, più orientato all’interpretazione dei sistemi economici e degli impatti che questi possono avere sulle imprese. In entrambi i casi vi è la possibilità di partecipare al programma Erasmus di Univda e di svolgere stage e tirocini presso aziende ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Corsi di Laurea Magistrale Univda

Ecco l’elenco completo con i corsi di laurea magistrale Univda:

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale Univda, al momento è disponibile il corso in Economia e politiche del territorio e dell’impresa.

Il corso si sviluppa in due aree: una economica e politica e l’altra più focalizzata sul territorio e l’impresa.

L’obiettivo del corso è quello di dare l’opportunità ai laureati Univda che scelgono questo percorso di sviluppare la professionalità necessaria per svolgere ruoli di responsabilità nella gestione di aziende ed enti pubblici in area economica.

Interessante per gli studenti Univda è anche l’opportunità di frequentare il secondo anno presso l’Université Côte d’Azur a Nizza o l’Université Savoie Mont Blanc a Chambéry, ottenendo così il doppio diploma italo-francese.

Facoltà Univda: i dipartimenti dell’ateneo

Tra le Facoltà Univda sono presenti: Lingue, Economia, Scienze della Formazione, Psicologia e Scienze Politiche. I Dipartimenti del campus Univda sono invece il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche e il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.

Facoltà di Lingue

La facoltà Univda di Lingue ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di occupare ruoli di alta responsabilità in aziende internazionali. I laureati Univda in questa facoltà potranno quindi lavorare in tour operator, agenzie turistiche e grandi aziende che hanno necessità di gestire contatti con l’estero e occuparsi di comunicazione a livello globale.

Facoltà di Economia

La facoltà Univda di Economia consente agli studenti di ottenere una preparazione approfondita sul funzionamento aziendale e dei sistemi economici. In questo modo i laureati Univda in questa facoltà potranno ricoprire ruoli di alta responsabilità in aziende ed enti pubblici in area economica, del marketing, della sostenibilità e della consulenza.

Facoltà di Scienze della Formazione

La facoltà Univda di Scienze della Formazione mira a preparare al meglio i futuri docenti della scuola dell’infanzia e primaria. L’obiettivo del corso Univda in Scienze della Formazione Primaria è offrire una solida formazione che unisca alla teoria anche la pratica, con una particolare attenzione alle metodologie didattiche e all’evoluzione tecnologica della professione.

Facoltà di Psicologia

La facoltà Univda di Psicologia si pone l’obiettivo di formare professionisti che possano lavorare nei servizi socio-assistenziali, nelle forze armate e nelle carceri, garantendo supporto psicologico all’individuo e alla comunità.

Facoltà di Scienze Politiche

La facoltà Univda di Scienze Politiche mira a formare dei professionisti in grado di interpretare una realtà sociale, economica e politica sempre più complessa. I laureati Univda potranno operare sia nel settore pubblico sia in quello privato e nel mercato nazionale ed estero. I corsi Univda di questa facoltà mirano a essere altamente professionalizzati in modo che i laureati possano accedere agevolmente al mondo del lavoro.

Master Univda di Primo e Secondo Livello

Al momento vengono erogati questi Master all’Univda, di cui il Master in Educazione e Natura è svolto in collaborazione con l’Università Bicocca di Milano:

Vi sono inoltre dei corsi di perfezionamento, come “Albi illustrati e natura, tra immagini e immaginari. Metodologie per la promozione della lettura all’aperto” e dei percorsi di specializzazione per l’insegnamento, e per il sostegno.

Sedi Univda: dove si trova il campus

I corsi Univda si tengono nelle sedi di Strada Cappuccini (Aosta) e di Le Grand Chemin (Saint-Christophe).

L’Univda Aosta è anche sede del Rettorato, della Direzione, del Centro Linguistico di Ateneo e della Biblioteca. Qui si tengono i corsi Univda in Scienze della formazione primaria, Scienze e tecniche psicologiche, Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo.

L’Univda Le Grand Chemin è invece il luogo in cui si svolgono i corsi Univda in Economia e management, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Economia e politiche del territorio e dell’impresa.

In questa sede del campus Univda si trovano anche la Segreteria Studenti, la Segreteria Amministrativa, l’Ufficio Mobilità e Placement, l’Ufficio Diritto allo studio, il Centro Linguistico di Ateneo e l’Aula informatica.

Test ammissione Univda: come funziona?

Il test di ammissione in Univda si svolge solitamente a settembre.

Le prove di accesso si tengono solo nel caso in cui le domande presentate dai futuri studenti Univda superino i posti effettivamente disponibili per i corsi di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, Economia e management, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze e tecniche psicologiche.

Per il corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa l’accesso è libero.

Il test di ingresso Univda viene svolto anche per coloro che desiderano iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. In questo caso il test è obbligatorio per valutare le conoscenze necessarie per accedere al corso di laurea e ha una valenza selettiva nel caso in cui il numero di domande di iscrizione pervenute sia superiore al numero di posti disponibili.

Costi Università della Valle d’Aosta

Per quanto riguarda i costi della Univda dei corsi di laurea triennale, bisogna considerare che la prima rata ammonta per tutti gli studenti a 425 euro, mentre le due rate successive dipendono dal valore dell’ISEE e spaziano da un minimo di 296 euro a un massimo di 614 euro.

In merito ai costi dell’Università della Valle d’Aosta per gli studenti che decidono di iscriversi alla Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, la prima rata è di 501 euro, mentre le successive vanno dai 380 euro ai 787 a seconda della fascia ISEE di appartenenza.

Infine per quanto riguarda la laurea magistrale Univda in Economia e politiche del territorio e dell’impresa, la prima rata è di 824 euro, mentre la seconda e la terza vanno dai 735 euro ai 1.522, a seconda della fascia di ISEE di appartenenza.

Borse di studio Univda

Diverse sono le borse di studio che Univda mette a disposizione dei suoi studenti. Da una parte abbiamo le borse di studio Univda e dall’altra le borse di studio promosse da enti esterni.

Tra le borse di studio Univda ad esempio abbiamo quella in collaborazione con il Rotary Club di Aosta e Courmayeur – Valdigne. Tra quelle “esterne” figura invece quella organizzata da MutuiSupermarket.

Erasmus Univda

Per partecipare al programma Erasmus in Univda occorre rispondere al bando che di solito esce in primavera. La selezione avviene per merito e possono partecipare soltanto gli studenti iscritti dal secondo anno in poi.

Chi sceglie di prendere parte al progetto Erasmus in Univda potrà svolgere un periodo di studio presso importanti università quali ad esempio Universidad Autonoma de Madrid, Universität Innsbruck, Université de Bordeaux, Universitat de Barcelona, Université Catholique de Lille e molte altre.

Come funzionano lezioni, esami e tesi alla Univda?

Le lezioni in Univda vengono erogate normalmente in presenza. Solitamente quando viene pubblicato il calendario delle lezioni Univda del semestre, contestualmente viene pubblicato anche il calendario degli esami. L’Univda oltre a pubblicare tutte le date degli appelli sul sito, li rende ricercabili tramite la Segreteria online. Lo studente ha la possibilità tramite il sito internet di conoscere la composizione della commissione d’esame.

Il percorso universitario termina infine con la tesi Univda. Di solito le sessioni di laurea si svolgono tra giugno e luglio, ottobre e marzo.

Gli studenti Univda che intendono preparare la tesi, devono inserire la domanda nella Segreteria online indicando il nominativo del relatore scelto e il titolo della tesi.

Entro la data di discussione della tesi, l’Unidva mette a disposizione un computer nella sala in cui si svolgerà la seduta di laurea.

Entro 30 giorni dalla discussione, lo studente riceve il diploma di laurea.

Opinioni e recensioni Univda

Per quanto riguarda l’Univda le opinioni sono in generale positive. Una studentessa scrive: “Ho frequentato la triennale di scienze e tecniche psicologiche in questo ateneo e mi sono trovata veramente benissimo. Si tratta di una realtà piccola e questo gioca a grande favore degli studenti, che sono spinti e motivati a mettersi in gioco”.

Diverse sono le recensioni sull’Univda che sottolineano il rapporto diretto con i docenti e la disponibilità del personale: “Non avrei mai pensato che fosse possibile ricevere così tanta disponibilità e sostegno da un’università in varie situazioni durante l’anno accademico”.

Le opinioni negative sono rare e riguardano in qualche caso l’organizzazione: “La struttura è carina, potrebbe essere organizzata meglio”.

Tuttavia la maggior parte delle opinioni è positiva. Puoi trovare la guida dedicata qui: Opinioni e recensioni degli studenti Univda.