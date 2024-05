La UER Università Europea di Roma si distingue per la sua vocazione all’insegnamento delle scienze umane, offrendo una vasta gamma di corsi diversi ambiti. Con una forte attenzione alla personalizzazione del percorso di studio, l’UER offre agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze specializzate nel loro campo di interesse e di partecipare a esperienze pratiche come stage e progetti di ricerca. Per capire se è consigliabile o no studiare presso l’UER, leggiamo quindi le recensioni di studenti ed ex studenti.

In questa guida:

Università UER: le opinioni degli studenti

L’università UER ha recensioni più che positive. La qualità della didattica è elevata, con docenti preparati, appassionati e disponibili a supportare gli studenti nel loro percorso accademico e professionale. Sono molto apprezzate le moderne strutture dell’ateneo, bene attrezzate e in grado di offrire tutto ciò di cui gli studenti hanno bisogno per avere successo nel loro percorso di studio.

L’università è ubicata in uno spazio verde, ideale per l’apprendimento. Gli ambienti sono ampi e luminosi, favorendo la concentrazione e la creatività. Questi spazi sono perfetti per conciliare lo studio con altre attività e impegni. L’UER, inoltre, offre un livello di servizi che corrisponde pienamente alle aspettative degli studenti, garantendo un supporto completo per il loro benessere e successo accademico: “Dopo aver trascorso del tempo all’UER, posso confermare con fiducia che l’Università Europea di Roma è più di una semplice istituzione educativa: è un luogo dove l’eccellenza accademica si unisce alla cura per gli studenti e alla ricerca dell’innovazione. La consiglio vivamente a chiunque cerchi un’esperienza universitaria completa e gratificante”.

L’ateneo consente di personalizzare il proprio percorso di studio, scegliendo corsi e progetti in linea con gli interessi e gli obiettivi di carriera dello studente. Sono presenti, inoltre, numerose opportunità di stage e progetti di ricerca che permettono di acquisire esperienza pratica nel proprio campo di studio. L’università UER ha recensioni positive anche sull’efficienza della segreteria è evidenziata in molti commenti, in quanto le richieste poste dagli studenti in questo ufficio sono evase con solerzia e velocità.

All’Università UER gli esami sono facili?

La facilità di un esame è molto soggettivo. L’ateneo mette a disposizione degli studenti tutta una serie di strumenti utili per poter avere tutte le indicazioni e tutti i chiarimenti per poter preparare al meglio gli esami: “Disponibilità dei professori, facilità nella fruizione dei materiali per gli esami. […]”.

I professori sono disponibili a colloqui e a contatti via e-mail: un aspetto molto apprezzato dagli studenti, soprattutto da chi non riesce a frequentare i corsi e non può chiedere chiarimenti durante le ore di lezione.

Le domande più comuni sull’Università Europea di Roma

Tra le domande più comuni c’è sicuramente quella relativa al costo. Domanda peraltro molto comune per tutte le università private. Altre domande frequenti riguardano l’obbligatorietà o meno della frequenza; oltre a chiedere se esistono delle riduzioni e/o delle agevolazioni. D’interesse comune è comprendere come è strutturato il test d’ingresso: vogliono sapere in cosa consiste e se è a pagamento. Puoi trovare maggiori informazioni e le risposte a queste domande nella nostra guida di Ateneo: UER Università Europea di Roma: Corsi di Laurea, Master, Costi e Recensioni.

Infine, in molti chiedono anche quanti posti sono disponibili presso l’UER e se esiste il numero chiuso: i posti disponibili sono 660, per scuola infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado. Non esiste un numero chiuso, ma esiste un accesso programmato. L’ateneo per garantire una preparazione di eccellenza mantiene un numero di studenti per aula determinato, che può variare da 15 a 26.

UER: le opinioni negative

Non solo recensioni positive: la UER ha anche opinioni negative online. In alcuni commenti si evidenzia la necessità di inserire più esoneri, in modo da poter sostenere più esami nell’arco dell’anno accademico: “Il piano di studi prevede esami in prevalenza annuali, col risultato che nella sessione estiva tocca fare almeno 6 esami (praticamente si finisce volenti o nolenti alla sessione autunnale). Sarebbe meglio che diventasse semestrale con didattica intensiva”.

Ci sono anche casi di studenti che lamentano che non è possibile fare vita extrauniversitaria, in quanto l’ateneo si trova in una posizione scomoda.

In rari casi, l’esperienza è descritta come totalmente negativa: “Università disastrosa mi pento di averla scelta, segreteria inefficiente, si perdono pagamenti, confondono nomi e matricole, ad alcuni riconoscono degli esami ed ad altri no, un disastro. Didattica assente e superficiale, basso livello di apprendimento, mi aspettavo di più. Come molti cambierò, anche perché molto cara rispetto ai servizi che offre”.

Università UER: la nostra valutazione complessiva

Nonostante la presenza di alcune recensioni negative, sull’università UER registriamo nel complesso opinioni piuttosto buone. Sembra quindi rappresentare una scelta eccellente per chiunque cerchi un ambiente accademico di alto livello. I suoi docenti sono altamente preparati, garantendo un’istruzione di qualità superiore. Le moderne e luminose strutture offrono uno spazio ideale per lo studio e la ricerca, mentre la presenza di ampi parcheggi rende comodo l’accesso all’ateneo.

L’UER offre in conclusione ottime opportunità per gli studenti interessati a esperienze internazionali tramite le sue solide convenzioni per il programma Erasmus. E non va sottovalutato il suo eccezionale gruppo sportivo, che arricchisce la vita studentesca.

