PCTO come requisito per l'ammissione alla Maturità 2024?

Nel panorama educativo italiano, una novità significativa sta emergendo per gli studenti che si apprestano ad affrontare la Maturità nel 2024. Secondo le ultime informazioni, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) potrebbero tornare a essere un requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di Stato. Questa mossa segna un ritorno alla normativa pre-pandemica, riaffermando l’importanza dei PCTO nel curriculum degli studenti.

Il Decreto Legislativo n°62 del 13 aprile 2017 aveva già stabilito l’importanza dei PCTO, ma le circostanze eccezionali legate alla pandemia avevano temporaneamente modificato questo scenario. Ora, con la situazione che si sta normalizzando, il sistema educativo italiano si starebbe riorganizzando per ripristinare i requisiti originari.

Ricordiamo che la durata dell’alternanza scuola-lavoro varia in base al tipo di scuola: 90 ore per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali. Queste ore sono da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola.

Durante lo step finale dell’esame di maturità, ovvero il colloquio orale, gli studenti sono chiamati a presentare e discutere la loro esperienza PCTO, evidenziando i passaggi chiave delle attività svolte. Questo approccio mira a valorizzare l’apprendimento esperienziale e a integrarlo efficacemente nel percorso di studi.

La capacità di comunicare efficacemente ciò che hanno imparato e come lo hanno applicato è un aspetto chiave della valutazione: di fatto, l’esperienza PCTO può incidere sul voto finale dell’esame di maturità.

Questa evoluzione nel sistema educativo riflette un cambiamento più ampio nella percezione dell’istruzione. Non si tratta più solo di acquisire conoscenze teoriche, ma anche di sviluppare competenze pratiche e trasversali che sono fondamentali nel mondo del lavoro e nella vita quotidiana. I PCTO rappresentano quindi un ponte tra il mondo accademico e quello professionale, preparando gli studenti a una transizione più fluida e consapevole verso il futuro.