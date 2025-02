Percorsi abilitanti 60, 30 e 36 cfu: avvio in ritardo anche per il 24/25

I percorsi abilitanti per l’acquisizione dei 60 CFU, 30 CFU e 36 crediti formativi universitari rappresentano un passaggio fondamentale per la formazione dei docenti italiani. Questi percorsi sono particolarmente rilevanti per i vincitori del concorso PNRR, i quali necessitano di conseguire l’abilitazione per la trasformazione del loro contratto.

Il completamento di questi crediti formativi costituisce, infatti, un requisito essenziale per l’accesso all’insegnamento e la stabilizzazione della posizione lavorativa.

Stato attuale degli aggiornamenti ministeriali

I Ministeri coinvolti non hanno ancora rilasciato nuove comunicazioni ufficiali riguardo all’avvio dei percorsi abilitanti. Durante una recente sessione di question time con la professoressa Sonia Cannas, è emersa l’ipotesi di un possibile rinvio al prossimo autunno per l’avvio del secondo ciclo, generando ulteriore incertezza tra i candidati interessati.

Dettagli dei percorsi abilitanti

I percorsi abilitanti vedono un ruolo centrale dei docenti tutor coordinatori, per i quali è stato emesso un decreto di conferma che prevede esonero o semiesonero dall’insegnamento. Sono stati inoltre attivati nuovi bandi per la presentazione delle domande di partecipazione.

Questi percorsi sono fondamentali per il conseguimento dell’abilitazione, specialmente per i docenti vincitori del concorso PNRR che necessitano di acquisire i crediti formativi aggiuntivi per la trasformazione del contratto.

Procedura iscrizione alle GPS

L’iscrizione con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è consentita esclusivamente nell’elenco aggiuntivo di prima fascia. Questa possibilità è riservata ai candidati che stanno attualmente completando il percorso di abilitazione o specializzazione.

È fondamentale sottolineare che il requisito principale prevede il conseguimento del titolo entro la data del 30 giugno. Gli aspiranti docenti dovranno quindi pianificare attentamente il completamento del loro percorso formativo per rispettare questa scadenza.

Tempistiche e prospettive future

Nonostante l’assenza di una data definitiva, l’avvio dei percorsi abilitanti è previsto nel corso della primavera 2025. Questa tempistica risulta cruciale per garantire ai docenti vincitori del concorso PNRR la possibilità di conseguire l’abilitazione necessaria.

Il completamento del percorso, con l’acquisizione dei crediti formativi previsti, permetterà la trasformazione del contratto da supplenza a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2025/26, rappresentando un passaggio fondamentale per la stabilizzazione del personale docente.