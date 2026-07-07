QS World University Rankings 2027, università italiane in ascesa: come leggere i dati e scegliere l'ateneo

I ranking internazionali non decidono carriere, ma orientano decisioni concrete: rafforzano la reputazione del titolo in Italia e all’estero, aumentano le chance di scambi accademici e doppi titoli, migliorano la visibilità del curriculum presso recruiter e aziende.

Nel QS World University Rankings 2027, l’Italia presenta 47 università in classifica: 26 migliorano la propria posizione, mentre 15 scendono. Questo risultato emerge in un contesto europeo in arretramento, dove molti sistemi universitari consolidati perdono terreno.

Per chi studia o deve scegliere l’ateneo, il dato è rilevante: il titolo conseguito in Italia diventa più competitivo a livello globale, pur con risorse limitate (la spesa pubblica per l’istruzione terziaria è circa l’1% del PIL, secondo OCSE).

La crescita è trainata dalla qualità della ricerca e dalle reti internazionali, non da finanziamenti massicci.

Le metriche di valutazione QS: pesi e cosa indicano

Il QS World University Rankings valuta gli atenei attraverso un sistema articolato di indicatori. Academic Reputation pesa per il 30% e misura la considerazione dell’università tra docenti e ricercatori internazionali, elemento che influisce direttamente sul valore percepito del titolo.

Citations per Faculty, con peso del 20%, quantifica l’impatto scientifico delle pubblicazioni e orienta chi punta alla ricerca o al dottorato.

Employer Reputation (15%) riflette la preparazione dei laureati vista dalle aziende, mentre Employment Outcomes (5%) misura il tasso di occupazione e l’impatto degli alumni. Faculty Student Ratio (10%) indica l’accessibilità ai docenti e la qualità dell’interazione didattica.

L’internazionalizzazione incide con studenti e docenti stranieri (5%+5%) e International Research Network (5%), che valuta le coautorazioni internazionali. Sustainability (5%) monitora impatto ambientale, sociale e di governance.

Nessun indicatore, isolato, descrive un ateneo. Due università alla stessa posizione possono eccellere in ambiti diversi: guardare come si costruisce il punteggio aiuta a scegliere in base a obiettivi concreti, che siano mobilità, carriera accademica o ingresso nel mercato del lavoro.

L’avanzata degli atenei italiani: posizioni e trend 2027

Il Politecnico di Milano conferma la leadership nazionale per il dodicesimo anno consecutivo, posizionandosi all’87° posto mondiale. Il percorso è eloquente: nel 2017 era 182°, guadagnando 95 posizioni in dieci anni.

Per chi studia ingegneria, architettura o design, questo significa accesso a progetti internazionali, reti di ricerca consolidate e un titolo riconosciuto globalmente.

La Sapienza Università di Roma sale al 111° posto, migliorando dal 128° del 2026. I punti forti emergono negli Employment Outcomes, nell’International Research Network e nell’Academic Reputation. Chi cerca un grande ateneo generalista trova qui dimensione, storia e collaborazioni scientifiche globali.

L’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum raggiunge il 123° posto, in crescita dal 138° del 2026. Il miglioramento deriva da produzione scientifica solida e collaborazioni internazionali in espansione, dimostrando che un’università ampia può salire nei ranking senza sacrificare la propria identità.

L’Università di Padova si posiziona 204ª, nel top 1% mondiale e quarta in Italia. Spicca l’indicatore Sustainability, con un 110° posto globale e la leadership nazionale su questo fronte, insieme a progressi nell’International Research Network.

Il Politecnico di Torino scala dal 305° posto del 2017 al 206°, confermando che la crescita italiana non riguarda solo i grandi centri urbani.

Nel complesso, l’Italia 2027 conta 47 università in classifica e 15 atenei nella top 500 mondiale (erano 12 nel 2017), con miglioramenti nelle prime dieci posizioni. Questo avviene con una spesa per istruzione terziaria pari a circa l’1% del PIL (OCSE), segnalando che la crescita è trainata da qualità della ricerca e reti internazionali piuttosto che da investimenti massicci.

L’uso intelligente dei ranking per l’orientamento

Consultare il QS World University Rankings richiede metodo. Partire dalle classifiche per disciplina, come il QS by Subject, permette di identificare la forza reale di un ateneo nell’area di interesse: l’Italia è terza nell’Unione Europea per presenze per materia, con 60 università italiane inserite nel 2026.

Un ateneo può non eccellere nella graduatoria generale ma distinguersi in settori specifici, fondamentali per chi ha già scelto il corso.

Analizzare gli indicatori singolarmente orienta meglio la scelta: Academic Reputation indica prestigio scientifico, Employer Reputation e Employment Outcomes misurano impatto sul lavoro, Citations per Faculty valuta la ricerca. L’Università di Foggia, ad esempio, mostra buoni risultati nel rapporto docenti-studenti e mobilità internazionale, segnalando valore anche fuori dalle posizioni di vertice.

Confronto con altri ranking, come ARWU più focalizzato sulla produzione scientifica d’élite, aiuta a contestualizzare QS, più attento a reputazione e occupabilità. I ranking però non coprono qualità didattica, clima, servizi e costi: scremare le opzioni con QS e poi verificare piani di studio, laboratori e testimonianze dirette resta il percorso più solido.