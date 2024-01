Roma: due fratelli dislessici inventano delle mappe concettuali per studenti DSA e docenti

E’ un’idea geniale quella dei fratelli Pietrosilvio e Giuseppe Cipolla, due giovani neolaureati di Roma. I ragazzi, affetti dal disturbo della dislessia, hanno messo insieme le forze e le loro conoscenze per realizzare qualcosa di unico e utile in ambito scolastico.

Il loro progetto consiste nell’ideare un sito mettendo a disposizione diverse mappe concettuali, con l’intento di aiutare i ragazzi colpiti da disturbi ADHD (Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività) a studiare con maggiore facilità e soprattutto con strumenti compensativi funzionali. Il sito in questione si chiama DSA Study Maps ed è orientato anche verso tutti quegli insegnanti che hanno bisogno di preparare le lezioni per studenti affetti dal disturbo della dislessia.

I fratelli Cipolla, consapevoli del loro “problema” e della loro esperienza di studio a fianco della dislessia, hanno coscienziosamente pensato di condividere il loro progetto con tutti gli utenti bisognosi di “punti di riferimento” per studiare una vasta gamma di materie, con l’intento di prepararsi nel miglior modo possibile ad una verifica o ad una eventuale interrogazione a scuola.

Questa iniziativa è in poco tempo diventata un successo, poiché il sito DSA Study Maps ha raggiunto moltissime recensioni e feedback positivi da parte di diversi studenti di ogni età, genitori e anche docenti, i quali hanno utilizzato le mappe per programmare gli argomenti da insegnare quotidianamente alle lezioni. Queste “risposte” costruttive hanno incentivato e incoraggiato i due ragazzi a migliorare sempre più la piattaforma e continuare a sviluppare il progetto.

Che cos’è DSA Study Maps per DSA

Sul sito DSA Study Maps sono disponibili circa 2.000 mappe concettuali gratis, suddivise per materie e sezioni di studio come storia, latino, lettere, scienze, inglese e storia dell’arte. Codesti schemi sono indirizzati verso tutti gli studenti affetti da DSA tra cui disgrafia, disortografia, discalculia oppure BES (Bisogni Educativi Speciali), ragazzi e ragazze che hanno la necessità di strumenti compensativi speciali per lo studio.

Interessante è stato il software utilizzato dai due fratelli Cipolla per realizzare gli stessi schemi concettuali, ossia “Super mappe Evo”, un programma specializzato per concretizzare le mappe schematiche in formato JPEG, con l’intento di semplificare il download e la stampa.

Secondo i due ragazzi ideatori del progetto, gli schemi sono uno strumento estremamente utile per comprendere con più facilità gli argomenti di studio, imparare più velocemente e anche ripassare in caso di bisogno, magari in procinto di una prova o di una interrogazione.

Insomma, sembra che la creatività, l’impegno e la “generosità” verso gli altri, magari affetti da un disturbo molto comune, siano gli elementi più significativi dell’iniziativa dei fratelli Cipolla, in parte un esempio positivo da seguire.