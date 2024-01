Roma e Dubai sono le città più desiderate dagli italiani per vivere e studiare

Trasferirsi per cambiare vita, per trovare nuove opportunità di carriera, per studiare o per amore: la maggior parte di noi, in qualche momento della vita, ha sognato di cambiare città per un periodo più o meno lungo. Preply è una piattaforma per l’apprendimento delle lingue che ha recentemente condotto uno studio per scoprire le città dove gli italiani vorrebbero vivere e studiare, tra note eccellenze nazionali e grandi metropoli internazionali. L’indagine ha analizzato il volume di ricerca mensile medio delle frasi generalmente associate al desiderio di un trasferimento. Vediamo i risultati più interessanti.

Le città italiane più ambite

Roma: con una media di 1.598 ricerche mensili, Roma è la città più ambita dagli italiani. L’interesse per la capitale è soprattutto legato a opportunità di lavoro e studio e ai trasferimenti per lunghi periodi. Milano: al secondo posto, con una media di 1.305 ricerche mensili, la città della Madonnina è un forte polo attrattivo, specialmente per le opportunità lavorative e formative. Le grandi difficoltà causate del rincaro dei prezzi per acquistare o affittare casa, ha portato a un picco nei volumi di ricerca delle frasi legate a questi argomenti, più alti di quelli di Roma. Firenze: la medaglia di bronzo, con una media di 1.175 ricerche, attrae gli italiani principalmente per motivi lavorativi. Palermo: meta molto desiderata soprattutto dagli stessi siciliani che sperano di trovare lavoro nel capoluogo per non lasciare l’isola, con 2.400 ricerche mensili. Parma: con 943 ricerche mensili, la città emiliana registra un interesse significativo legato alla ricerca di lavoro e alle opportunità di studio.

Seguono poi Torino, con 875 ricerche mensili, Catania con 870 ricerche mensili, Verona e Bologna.

Le città internazionali più richieste

Dubai: con le sue 685 ricerche mensili, circa, Dubai è la città internazionale più desiderata dagli italiani, principalmente per le possibilità di lavoro. New York: la Grande Mela arriva seconda con 473 ricerche mensili, confermandosi un sogno per molti italiani. Barcellona: terzo gradino del podio, ma primo posto tra le città europee più ambite dagli italiani, con una media di 403 ricerche mensili. Londra: con 363 ricerche mensili, Londra è una meta popolare per opportunità lavorative. Parigi: fanalino di coda della Top 5 delle città internazionali più ambite dagli italiani, Parigi può contare su una media di 323 ricerche mensili.

Alla lista si aggiungono poi Zurigo, dove l’interesse mostrato nelle ricerche è rivolto principalmente agli affitti, Valencia, apprezzata per il clima e lo stile di vita, Madrid con 185 ricerche mensili, Dublino che si piazza al penultimo posto con 175 ricerche mensili, e infine Miami che con 160 ricerche mensili, chiude la Top 10 delle città internazionali più ambite dagli italiani.

Le città italiane in cui gli stranieri vorrebbero vivere

L’indagine ha anche analizzato le ricerche effettuate dagli stranieri che vorrebbero trasferirsi in Italia. Secondo la media dei volumi di ricerca delle singole query a livello globale, Bologna risulta la regina indiscussa, merito soprattutto della sua università, la più antica al mondo tuttora in funzione, seguita da Milano e Roma, Firenze, Venezia e Verona. Chiudono la Top 10 Napoli, Torino, Palermo e Bari.