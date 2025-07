Il trionfo di Sinner a Wimbledon: un momento storico per il tennis italiano

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon segna un momento storico per il tennis italiano. L’altoatesino è infatti diventato il primo italiano di sempre a conquistare il prestigioso torneo londinese, dopo ben 148 edizioni che non avevano mai visto trionfare un tennista azzurro sui celebri prati dell’All England Club.

Questo successo rappresenta una pietra miliare non solo per la carriera del ventitreenne di San Candido, ma per l’intero movimento tennistico nazionale, che può finalmente vantare un campione capace di imporsi nel tempio del tennis mondiale.

La formazione e la carriera di Sinner

Jannik Sinner nasce il 16 agosto 2001 a San Candido, crescendo a Sesto Pusteria in una famiglia di madrelingua tedesca. I genitori Siglinde e Hanspeter gestivano il rifugio Fondovalle per vent’anni, mentre il fratello adottivo Mark proveniva dalla Russia.

A tre anni e mezzo inizia con sci e tennis sotto la guida del maestro Andreas Schönegger, passando poi agli allenamenti con Heribert Mayr nel Tennis Club Bruneck. Nel 2009 vince il Gran Premio Giovanissimi di sci, diventando campione italiano nella sua categoria a dodici anni.

Tuttavia, a tredici anni e mezzo compie la scelta decisiva: abbandona lo sci per dedicarsi esclusivamente al tennis, tesserandosi con il Tennis Club Italia di Forte dei Marmi.

Per quanto riguarda gli studi, frequenta l’istituto tecnico economico Walther di Bolzano fino al quarto anno, abbandonando poi per gli impegni sportivi. Recentemente ha conseguito la maturità in Ragioneria come privatista. Nel 2020 trasferisce la residenza anagrafica e fiscale nel Principato di Monaco.

Le parole del campione: tra emozione e crescita personale

Dopo aver sollevato il prestigioso trofeo di Wimbledon, Sinner ha espresso con sincerità i suoi sentimenti più profondi. “Voglio continuare a migliorare come tennista, ma soprattutto come persona”, ha dichiarato il campione altoatesino, rivelando una maturità che va oltre i successi sportivi.

Le sue parole hanno toccato il cuore del pubblico presente, dimostrando come dietro ogni grande vittoria ci sia un percorso di crescita umana.

La vittoria di Sinner ha immediatamente scatenato una cascata di congratulazioni dalle più alte cariche dello Stato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso tutto l’orgoglio nazionale con parole che risuonano come un inno: “Un’altra pagina di storia per lo sport italiano: Jannik Sinner trionfa a Wimbledon e fa sognare un’intera Nazione. Orgogliosi di te, campione!”.

Allo stesso modo, il ministro Giuseppe Valditara ha voluto sottolineare i valori che rendono questo trionfo ancora più significativo per i giovani italiani: “È la vittoria del talento, ma anche della serietà e della tenacia. Impegnarsi nella vita paga”.

Le prospettive future

Il trionfo a Wimbledon rappresenta solo l’inizio di un percorso che Sinner intende proseguire con determinazione. Le sue parole dopo la vittoria rivelano un atleta che non si accontenta dei successi raggiunti: continuare a migliorare come tennista rimane l’obiettivo primario, ma è la volontà di crescere come persona a distinguere il campione altoatesino.

Questa visione si concretizza anche attraverso l’impegno sociale: nell’aprile 2023 ha fondato la Jannik Sinner Foundation, dedicata al supporto della formazione sportiva di bambini e ragazzi, dimostrando come il successo personale possa trasformarsi in opportunità per le nuove generazioni.

