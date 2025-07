Bad Bunny testo e significato di 'ALAMBRE PùA'

Bad Bunny ha inaugurato la sua residency “No me quiero ir de aquí” al prestigioso José Miguel Agrelot Coliseum di San Juan, Puerto Rico. Un evento che ha rappresentato molto più di un semplice ritorno sul palco dell’isola natale, trasformandosi in una celebrazione dell’identità portoricana attraverso la musica.

Durante le prime serate della residency, programmata fino al 14 settembre, il cantante ha sorpreso il pubblico presente con l’anteprima di un brano completamente inedito: “ALAMBRE PÚA”. La strategia del lancio a sorpresa si è completata lunedì 14 luglio, quando il singolo è stato reso disponibile su tutte le piattaforme streaming, regalando agli ascoltatori di tutto il mondo un nuovo tassello del repertorio dell’artista.

L’atmosfera elettrizzante del José Miguel Agrelot Coliseum ha fatto da cornice perfetta per questo momento di rinnovata presenza live di Bad Bunny. La scelta di presentare il brano proprio durante la residency portoricana non è stata casuale, ma rappresenta una dichiarazione d’amore verso le proprie origini e una strategia artistica che unisce sorpresa e territorialità.

Il testo e il significato di ‘ALAMBRE PÚA’

Il brano si presenta come una confessione intima che oscilla tra nostalgia e desiderio. Bad Bunny costruisce un racconto emotivo dove il rimpianto per una storia d’amore perduta si mescola alla speranza di un nuovo incontro, creando quella tensione emotiva che caratterizza le sue migliori produzioni.

Ecco il testo completo di “ALAMBRE PÚA”:

Hoy te vo’a buscar y te vo’a besar cerca del lunar

Contigo yo me arrebato sin fumar

Lo de meno’ e’ el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú eres la baby, no te cambio por cien

Tú te monta’ en mi carro y parece’ un Mercedes-Benz

Como tú ninguna se ve, ninguna se ve

Como tú ninguna se ve

Si me dejas, te hago un bebé

Quiero darte un besito al revé’

No sabía que aquella iba a ser la última ve’

Estoy triste, que no la grabé, fuck, no la grabé

Pero aún guardo tus fotos que me enviaste ‘esnúa

Me amarraste el corazón con alambre ‘e púa’

Habla claro, ma, tú eres bruja

Extraño escucharte, piquetúa

Ey, decirme “papi, daddy”, tú ere’ una mala, baddie

Mueve ese culo, booty, súbelo al story

Está bellaca, horny, atrevida, naughty

Baby, no pare’, don’t stop, tú la tiene’, you got it

Hoy te vo’a buscar y te vo’a besar cerca del lunar

Contigo yo me arrebato sin fumar

Lo de meno’ e’ el lugar

Después que estés tú, yo la paso bien

Tú eres la baby, no te cambio por cien

Tú te monta’ en mi carro y parece’ un Mercedes-Benz

Como tú ninguna se ve, ninguna se ve

Al la’o mío ninguna se ve, bebé

Ninguna se ve, bebé

Al la’o mío ninguna se ve, bebé

Como tú ninguna se ve, bebé

Al la’o mío ninguna se ve, bebé

Ninguna se ve, como tú ninguna se ve

L’immagine centrale del “filo spinato intorno al cuore” diventa la metafora perfetta per descrivere quel dolore che lega e ferisce allo stesso tempo. Bad Bunny trasforma il ricordo in una prigione emotiva dalla quale non riesce a liberarsi.

La scenografia ispirata alla cultura Taino

Il videoclip di “ALAMBRE PÚA” rivela immediatamente l’intenzione artistica di Bad Bunny: le prime inquadrature seguono i piedi scalzi di una ballerina che esegue movimenti ispirati alle antiche danze della popolazione Taino, i primi abitanti di Puerto Rico. La scelta di mostrare inizialmente solo i piedi nudi non è casuale, ma sottolinea il contatto diretto e autentico con la terra madre dell’isola.

Man mano che l’inquadratura si allarga, si svela il set completo: la donna fa parte del corpo di ballo che accompagna la residency e si esibisce sul palco del José Miguel Agrelot Coliseum. La scenografia ricrea magistralmente l’ambiente naturale portoricano, con montagne rigogliose che fanno da sfondo e la presenza della ceiba, l’albero nazionale che rappresenta un simbolo identitario fondamentale per il Paese.

In cima all’allestimento brilla la scritta “No me quiero ir de aquí”, che dà il nome alla residency e rafforza il messaggio di appartenenza territoriale. Questa scelta scenografica trasforma il concerto in una celebrazione delle radici culturali, dove la musica contemporanea di Bad Bunny dialoga con le tradizioni ancestrali dell’isola, creando un ponte tra passato e presente che conferisce al brano una dimensione simbolica profonda oltre il suo valore puramente musicale.

