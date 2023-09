Saronno, liceo chiuso per le forti piogge: studenti costretti alla DAD

La campanella suona per inaugurare il nuovo anno scolastico in molte città d’Italia e moltissimi studenti ritornano a sedere sui banchi di scuola ogni mattina pronti ad apprendere ma, per gli studenti di un liceo di Saronno non è così. Infatti, nel liceo si è dovuti ricorrere di nuovo alla DAD, dopo un anno in cui si era ritornati alle lezioni in presenza post Covid, poiché a causa delle violente precipitazioni di pioggia hanno reso inagibile il rientro in classe.

Infatti, la decisione della Dirigente Scolastica prevede il rientro in classe in modalità mista poiché la scuola è fruibile solo in alcune parti dell’edificio e dunque la dirigente ha dato priorità ai nuovi iscritti in modo tale da frequentare e iniziare il nuovo percorso scolastico in presenza. La Dirigente scolastica ha pubblicato un avviso sul sito della scuola informando i genitori che le classi degli studenti più grandi seguiranno, momentaneamente, un programma di rotazione, con lezioni online programmate fino a metà ottobre. Inoltre, al momento, la Provincia sta eseguendo i lavori di manutenzione e messa in regola dell’edificio che dovranno essere conclusi entro due settimane.

La Dirigente, durante un intervista a Il Fatto Quotidiano, ha dichiarato che le recenti piogge hanno complicato i lavori in corso: “Confidiamo che tutto si possa risolvere nel giro di poco tempo” – ha dichiarato. La Dirigente ha inoltre ribadito che la DAD è stata la scelta meno impattante per le famiglie e per l’istituzione didattica.