In una scuola britannica Nokia di vecchia generazione al posto degli smartphone agli alunni

Nokia 3210 al posto degli smartphone

All’Eton College, una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, a partire dal prossimo anno scolastico saranno banditi i moderni smartphone. Fin qui nulla di nuovo dato che anche in Italia, almeno sulla carta, a scuola è vietato l’uso dei cellulari. La differenza, qui, sta nel fatto che al posto di questi dispositivi mobili saranno distribuiti agli studenti dei datati Nokia (alzi la mano chi non ricorda di averci trascorso ore a giocare a Snake, ma questo è un altro discorso).

Scopo di questa mossa? Quello di permettere ai ragazzi di rimanere reperibili e di poter telefonare e ricevere telefonate e messaggi (che poi sarebbe anche lo scopo originario di un telefono cellulare). Ma non anche di potersi connettere al web, di usare i social o di chattare con gli amici. Insomma, saranno vietate tutte le principali distrazioni collegate al possedere uno smartphone.

Gli smartphone possono essere “pericolosi”

L’Eton non è un college qualunque. Oltre ad avere ospitato, tra gli alunni più illustri, Boris Johnson e David Cameron, ha anche visto tra i suoi banchi il principe William e il principe Harry. Cosa ha spinto la scuola a prendere una tale decisione? Sicuramente la preoccupazione per la potenziale “pericolosità” dell’uso degli smartphone in fatto di socializzazione e salute fisica e mentale. La pensa così Mike Grenier, vicepreside della scuola:

“Se usati in modo responsabile e con moderazione, [gli smartphone] possono essere una parte fondamentale della vita dell’adolescente moderno e possono creare reti sociali positive e dare accesso a notizie e opinioni da tutto il mondo”.

Ma, appunto, non si possono ignorare i risvolti negativi legati al loro utilizzo. Smartphone e social media, alla lunga, possono risultare dannosi per la salute mentale e il benessere dei ragazzi. E ci si auspica che il fatto di non usarli in classe possa portare a meno distrazioni e ad una maggiore concentrazione. Che si traducono in un migliore apprendimento.

Nokia di ultima generazione al posto degli smarthpone

Non è ancora stato specificato quale modello di Nokia verrà distribuito agli studenti nel prossimo autunno. Nel caso in cui si tratti delle nuove versioni del 3310, del 3210 o del 6310, queste dovrebbero essere comunque private della connettività Internet esattamente come i loro antenati usciti sul mercato negli anni ’90. Lo scopo, infatti, è quello di impedire che gli studenti possano utilizzare, quando sono a scuola, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat e quant’altro possa distogliere la loro attenzione dalle lezioni o costituire un qualche rischio per la loro sicurezza.

Le nuove regole si applicheranno agli studenti tredicenni. Questi dovranno prelevare la scheda SIM dal proprio smartphone e trasferirla su un telefono Nokia distribuito dal college maschile. Verranno fatti dei controlli adeguati all’età per verificare che le nuove disposizioni vengano rispettate e la scuola fornirà anche iPad destinati all’uso educativo. L’Eton non è la prima scuola britannica ad aver preso una simile decisione. Anche l’All Saints Catholic College di Notting Hill e l’Alleyn’s School di Dulwich hanno scelto di cambiare le linee guida relative all’uso degli smartphone in classe.

Leggi anche:

Foto apertura di Yan Krukau via Pexels