Giuseppe Valditara: "Il cellulare non aiuta nello studio". Molti giovani isolati in casa con gli smartphone da mesi

Sembra la solita “filippica”, ma in realtà il fenomeno dell’utilizzare “troppo” i cellulari tra le nuove generazioni è un problema da gestire. In merito a ciò, il Ministro del MIM Giuseppe Valditara ha espresso la sua opinione durante la manifestazione “Salute Direzione Nord” organizzata a Milano. Valditara è intervenuto dichiarando:

“Il cellulare non aiuta nello studio perché diminuisce le prestazioni degli studenti e incide sulla capacità di memorizzazione e di attenzione” ed è sempre più diffusa la tendenza di lasciare i bambini con il cellulare in mano. La scuola da questo punto di vista deve cercare di scoraggiare l’uso di cellulare almeno fino alla terza media”.

Ebbene, secondo il politico la scuola e l’intero ambito educativo-formativo dovrebbero impegnarsi a “scoraggiare” il notevole utilizzo del telefono ai bambini e ai ragazzi troppo giovani. Infatti, lo smartphone potrebbe in parte agevolare sviluppi legati ai disturbi dell’attenzione e “deconcentrare” i ragazzi durante lo studio.

Diverse ricerche e studi di agenzie e istituti specializzati hanno sempre comunicato che il “notevole” utilizzo dei social e del telefono, soprattutto se molto giovani, nuoce alla salute mentale e fisica dei ragazzi. Infatti, Valditara ha rilasciato una comunicazione in merito, facendo un esempio su alcune statistiche su cui riflettere:

“Per comprendere meglio il fenomeno, vi do questo dato preoccupante: in Italia ci sono 50mila ragazzi che da sei mesi vivono reclusi in casa attaccati a un computer o a un cellulare. Una cosa veramente impressionante…”.