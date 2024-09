Scuola, supplenze docenti: elenco GPS esaurite

Supplenze docenti per l’anno scolastico 2024/25

Nonostante le lezioni non siano ancora iniziate, si riscontra già l’esaurimento di alcune classi di concorso nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). I posti vacanti dovranno quindi essere assegnati tramite le graduatorie d’istituto della scuola in cui è disponibile la cattedra, oppure, se necessario, attraverso graduatorie di istituti vicini. In ultima istanza, si ricorrerà all’interpello, una procedura introdotta formalmente con l’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024, che aveva già dato buoni risultati durante l’anno scolastico precedente

GPS esaurite: le procedure da seguire

Nel caso di Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) esaurite, l’Ufficio Scolastico ha già scorse tutte le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e GPS disponibili per l’anno scolastico 2024/25, ma permangono posti interi o spezzoni con scadenza 31 agosto o 30 giugno 2025 ancora vacanti. Questi posti possono essere rimasti scoperti sia per mancanza di candidati disponibili, sia a causa di rinunce. Vediamo come procedere in queste situazioni.

Scorrimento delle graduatorie d’istituto

In base all’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e alla circolare sulle supplenze n. 115135 del 25 luglio 2024, i Dirigenti Scolastici sono autorizzati dall’Ufficio Scolastico a scorrere le graduatorie d’istituto valide per l’anno scolastico 2024/25, tenendo conto della scadenza del posto, sia essa al 31 agosto o al 30 giugno 2025. Se anche le graduatorie d’istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità sono esaurite, si procede consultando le graduatorie delle scuole viciniori, utilizzando le tabelle fornite dall’Ufficio Scolastico.

Ricorso all’interpello

Se anche la ricerca nelle graduatorie delle scuole vicine risulta infruttuosa, si può ricorrere all’interpello. Questa modalità di reclutamento del personale supplente, introdotta dall’OM n. 88/2024, sostituisce le precedenti domande di messa a disposizione (MAD), considerate meno trasparenti. L’interpello consente di estendere la ricerca di candidati in modo più strutturato e regolamentato.

È importante ricordare che in questa fase non possono essere coinvolti i candidati che hanno già rinunciato a un incarico conferito da GaE o GPS, in quanto soggetti alle sanzioni previste dall’art. 14, comma 1, lettere a) e b)1, dell’OM 88/2024.

Ecco le classi di concorso e province in cui le GPS sono esaurite

BASILICATA

Matera 16 settembre A042 – A043 – AI55 – BD02

Potenza 12 settembre

CALABRIA

Reggio Calabria 7 settembre – classi di concorso A043 e A044

CAMPANIA

Avellino 10 settembre posti di ed. motoria alla primaria –

Caserta liberatoria su ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali –

EMILIA ROMAGNA

Bologna EEHN – infanzia e primaria sostegno – infanzia e primaria posto comune –

Reggio Emilia spezzoni infanzia e primaria 16 settembre – spezzoni scuola secondaria di primo e secondo grado 18 settembre – spezzoni fino a 6 ore 19 settembre – spezzoni secondaria 24 settembre –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste A039 A061 AK55 BA02 AH55 AL55 AP55 B009 B005 AF55

LAZIO

Roma 16 settembre ADEE EEHN specchietto

comunicazione 24 settembre –

LIGURIA

Imperia 16 settembre – AM56, A043 EEHN AN56 BC02 AM55 AG56 A044 A042 EELN (metodo Agazzi)

LOMBARDIA

Bergamo – elenco 18 settembre –

Milano – AV55 –

Mantova – elenco 17 settembre –

Monza e Brianza – elenco 17 settembre –

Lodi 13 settembre+ elenco 16 settembre

Infanzia: ADAA

primaria: EEEE, ADEE, EEEM, EEIL

secondaria I° grado: AN56, AE56, AH56

secondaria II° grado: A033, A036, A040, A041. A042, A043, AW55, AE55, B024

Lodi 16 settembre AAAA;

personale educativo: PPPP limitatamente ai soli educatori (maschi);

secondaria I° grado: A023, AA25;

secondaria II° grado: A020, A026, A027, A036, B005, BA02

Pavia: posti di sostegno – scuola dell’infanzia: ADAA

posti comuni e di sostegno – scuola primaria: EEEE – ADEE

scuola secondaria di II grado: A033 – A035 – A040 – A041 – A042 –B013 –BB02 – BI02

MARCHE

Pesaro e Urbino elenco 12 settembre –

MOLISE

Isernia 13 settembre restituzione ore alla primaria – 16 settembre A043 Scienze e Tecnologie Nautiche

Campobasso A043 –

PIEMONTE

Alessandria – elenco 12 settembre – liberatoria 13 settembre SCUOLA PRIMARIA EEEE ADEE EEIL EEEM

SCUOLA D’INFANZIA AAAA ADAA – liberatoria 17 settembre –

Asti 10 settembre AE56 I grado (FAGOTTO) AA AALN INFANZIA (METODO AGAZZI) AE55 II grado Fagotto, AN24 II grado Portoghese AV55 II grado Mandolino, AQ55 II grado Organo , A040 Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, A026 Scienze e Tecnologie della Logistica, EE EELN Primaria Metodo Agazzi, AI55 II grado Percussioni, B005 Laboratorio di Logistica, Primaria Metodo Agazzi

Torino 6 settembre Scuola primaria: EEEE – EEIL – EEHN – ADEE – Scuola Secondaria di I grado: AI56 – Scuola secondaria di II Grado BB02 – BD02 – aggiornato 17 settembre – Torino 23 settembre AAAA, ADAA (Scuola dell’Infanzia), EEEE, EEIL, EEHN, ADEE (Scuola Primaria), AA56, AG56, AI56 (Scuola Secondaria di I grado), A040, A042, A057, AP55, BA02, BB02, BD02, BI02 (Scuola Secondaria di II grado)

seconda liberatoria 10 settembre – AAAA – ADAA A56 – AG56 A042 BA02, BI02 –

Verbano Cusio Ossola 6 settembre – AAAA – ADAA – EEEE – EEIL – EEEM – ADEE – A040 – A041 – A042 – AA25 – AA55 – AA56 – AD55 – AF55 – AH56 – A055 – AP55 – 10 settembre A051 AD25 – 23 settembre A049 –

Vercelli: Scuola Secondaria di I grado: A085, A078, AM56.

Scuola Secondaria di II grado: A040, A079, AO55, AK55, BA02, B026, A042, A014 – nota 11/09 A020, A027, A030, A041, AA24, AH25, AI56, AJ56, B026, BD02 –

nota 17 settembre: A026. A028

Infanzia e primaria: 9 settembre – AAAA, ADAA, EEEE, ADEE –

PUGLIA

Bari 16 settembre

AAHN – INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA (METODO MONTESSORI) – CON METODO MONTESSORI

• EEEN – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA – PER M. FISIOPSICHICI

• EEHN – INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA (METODO MONTESSORI) – CON METODO MONTESSORI

Taranto 23 settembre

BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO)

• BI02 – CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE).

• A043 – SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

SICILIA

Agrigento 13 settembre: liberatoria A.S. 2024/2025 classi di concorso A039, AN56 e conferimento spezzoni pari o inferiori a sei ore

Enna 12 settembre: AK55 – 20 settembre: AL24 B030 B033 B027 A063 B032 B005 B001 AC55 B028 AG55 B026 B008

Caltanissetta 20 settembre B030: ADDETTO ALL’UFFICIO TECNICO

B033: ASSISTENTE DI LABORATORIO

A043: SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE

B027: LABORATORIO E TECNOLOGIE DEL AMRMO

B032: ESERCITAZIONI DI PRATICA PROFESSIONALE

B001: ATTIVITA’ PRATICHE SPECIALI

B026: LABORATORIO DI TECNOLOGIE DEL LEGNO

TOSCANA

Firenze 19 settembre – AAAA – Insegnamento Scuola Infanzia – Comune

AAHN – Insegnamento Scuola Infanzia (Metodo Montessori) – Con Metodo Montessori

ADAA – Sostegno Scuola Infanzia – Sostegno Psicofisico

ADEE – Sostegno Scuola Primaria – Sostegno Psicofisico

EEEE – Insegnamento Scuola Primaria – Comune

EEHN – Insegnamento Scuola Primaria (Metodo Montessori) – Con Metodo Montessori

A027 – Matematica E Fisica – Normale

A033 – Scienze E Tecnologie Aeronautiche – Normale

A040 – Scienze E Tecnologie Elettriche Ed Elettroniche – Normale

B029 – Gabinetto Fisioterapico – Normale

BA02 – Conversazione In Lingua Straniera (Francese)

BB02 – Conversazione In Lingua Straniera (Inglese) – Normale

Grosseto 13 settembre Scuola Secondaria di I grado: AB56 Scuola Secondaria di II grado: classi di concorso A027-A040-A041-A042-A043-AP55-B029 Grosseto 23 settembreADEE

Livorno 10 settembre ADEE EEEE A014 A027 A040 A042 B029 BD02

Siena 10 settembre ADAA – ADEE – AH56 – A040 – A041 – A042 – A044 – AA24 – 13 settembre EEEE e A023 –

Pisa 10 settembre – AC55 AK55 AU55 AN56 B029 –

Pistoia 12 settembre AAAA ADAA ADEE EEEE – 19 settembre: B013 BB02 AQ55 B008 AC55 BL02 B032 A035 AU55 A027

Prato – elenco 13 settembre – EEEE ADEE AC56 AM56 A040 A041 elenco 23 settembre–

VENETO

Venezia elenco 25 settembre: A020; AL55; BC02

Belluno 13 settembre scuola dell’infanzia e primaria, posti comuni e sostegno- graduatoria esaurita;

• I Grado- posti comuni – C.d.C AA25-AB56-AC25-AD25-AI56-AL65-AN56 – graduatorie esaurite;

• II Grado posti comuni – C.d.C. A010- A014-A020-A026-A027-A040-A042-A044-A053- AB53-AB55-AD24-AI55-AN55-B026-BA02-BB02- graduatorie esaurite.

integrazione 20 settembre –

Padova 10 settembre -ADEE EEIL – posti di lingua inglese scuola primaria AI56 – percussioni – scuola secondaria di I grado AK56 – saxofono – scuola secondaria di I grado A036 – Scienze e tecnologia della logistica A038 – Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche A040 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche A042 – Scienze e tecnologie meccaniche PPPP – limitatamente ai posti vacanti presso PDVC030007 Convitto “Magarotto”.