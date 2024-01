Servizio Civile 2024: aperto il bando per 52.236 operatori volontari

È stata annunciata l’apertura del bando per la selezione di 52.236 operatori volontari per i progetti 2024 del Servizio Civile Universale. Questa è un’opportunità significativa per i giovani tra i 18 e 28 anni che desiderano dedicare parte del loro tempo al servizio della comunità.

I progetti del Servizio Civile Universale si svolgeranno sia in Italia che all’estero, coprendo una vasta gamma di settori. Questi includono l’assistenza e la protezione civile, il patrimonio ambientale e la riqualificazione urbana, il patrimonio storico, artistico e culturale, l’educazione e la promozione culturale, la promozione della pace tra i popoli e la tutela dei diritti umani.

Gli operatori volontari selezionati avranno l’opportunità di lavorare in progetti che si svolgeranno tra il 2024 e il 2025 su tutto il territorio nazionale e all’estero. La durata dei progetti varia tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali. Inoltre, gli operatori riceveranno un assegno mensile di € 507,30 per lo svolgimento del servizio.

Per partecipare, i candidati devono presentare la domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL. È importante notare che ogni candidato può presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede.

La scadenza per l’invio delle domande è fissata per le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Pertanto, si consiglia ai potenziali candidati di iniziare il processo di domanda il prima possibile per garantire che le loro domande siano ricevute in tempo.

Il bando del Servizio Civile 2024 rappresenta un’opportunità significativa per i giovani di tutta Italia. Con un numero così elevato di posti disponibili, c’è un’ampia gamma di opportunità per i giovani di tutte le età e di tutti i background. Quindi, se sei interessato a fare la differenza nella tua comunità e a guadagnare esperienza preziosa, considera di fare domanda per il Servizio Civile 2024.