Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025: novità e scadenze da conoscere

Con l’inizio del nuovo anno, il Ministero dell’Istruzione ha annunciato il lancio della piattaforma UNICA per le iscrizioni al prossimo anno scolastico 2024/2025. La sezione dedicata è già attiva al link https://unica.istruzione.gov.it/it, offrendo un unico punto di accesso per sfruttare tutti i servizi e gli strumenti offerti dal Ministero. Questa novità rappresenta un cambio significativo nel processo di iscrizione e permette alle famiglie di gestire le domande di ammissione in modo più efficiente e centralizzato.

Le modalità di accesso

Per inoltrare le domande di iscrizione attraverso la piattaforma UNICA è necessario accedere utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Ogni studente può presentare una sola domanda, ma è possibile indicare fino a due preferenze in caso di indisponibilità della prima scelta.

Per la Scuola dell’Infanzia, la procedura d’iscrizione rimane cartacea.

La procedura di iscrizione in tre step chiari e semplici

Nella sezione “Iscrizioni” sono disponibili tutte le informazioni per effettuare l’iscrizione al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo o secondo grado e dei Centri di Formazione Professionale regionali. La procedura di iscrizione è stata suddivisa in tre step.

Compila la Domanda : si inizia con la conferma o il completamento dei dati personali forniti al primo accesso; successivamente, le famiglie possono iniziare a inserire le informazioni necessarie per l’iscrizione. La domanda è strutturata in tre sezioni: l’alunno, la famiglia e la scuola indicata come prima scelta. La flessibilità è garantita, poiché le sezioni possono essere compilate in tempi diversi semplicemente salvando le informazioni già inserite senza inoltrare immediatamente la domanda.

Inoltra la Domanda : l'anteprima della domanda compilata permette un'accurata verifica delle informazioni inserite prima dell'inoltro definitivo. Una volta inoltrata, la domanda sarà inviata alla scuola indicata come prima scelta. È importante notare che la domanda inoltrata non può più essere modificata online, pertanto eventuali correzioni devono essere gestite direttamente con la scuola entro il termine delle iscrizioni.

Segui l'Iter della Domanda: dopo il periodo dedicato alle iscrizioni, la scuola di destinazione prenderà in carico la domanda e confermerà l'accettazione o, in caso di indisponibilità di posti, la indirizzerà alla scuola indicata come seconda scelta. Gli aggiornamenti sullo stato della domanda saranno disponibili nella sezione riservata su UNICA e verranno comunicati via email o tramite l'app IO fino alla conferma di accettazione.

Secondo le disposizioni ministeriali, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono aperte dal 18 gennaio (a esclusione delle scuole della Val d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano) al 10 febbraio 2024. A partire dal 23 gennaio, saranno aperte anche le iscrizioni per il Liceo Made in Italy, una delle novità introdotte per l’anno scolastico in arrivo.