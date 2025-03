Spray al peperoncino in scuola a Modena: 3 intossicati

Un nuovo episodio di allarme si è verificato in un istituto tecnico superiore di Modena, dove ignoti hanno nebulizzato locali scolastici con spray al peperoncino. Si tratta del terzo caso in pochi giorni nello stesso istituto, evidenziando un preoccupante trend di comportamenti pericolosi all’interno della scuola.

L’incidente segue un precedente episodio in cui ben 19 studenti erano rimasti intossicati dalla stessa sostanza urticante, dimostrando come questi atti rappresentino un serio rischio per la comunità scolastica modenese.

Dettagli dell’incidente

L’episodio si è verificato in un’aula situata nel piano seminterrato dell’istituto tecnico superiore. La sostanza urticante, nebulizzata da ignoti, ha rapidamente invaso l’ambiente chiuso, causando sintomi di intossicazione in almeno tre studenti.

I giovani hanno manifestato irritazione alle vie respiratorie, bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, con l’intervento tempestivo sia dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei locali, sia degli agenti della Volante per avviare le indagini sull’accaduto.

Reazioni e misure prese

L’intervento dei Vigili del Fuoco e degli agenti della Volante è stato tempestivo, garantendo un rapido controllo della situazione. A seguito del terzo episodio, si prevede l’implementazione di misure di sicurezza più rigide all’interno dell’istituto, con possibili controlli all’ingresso e sorveglianza intensificata.

L’incidente evidenzia l’importanza di procedure di emergenza adeguate nelle scuole per gestire efficacemente situazioni di potenziale pericolo.

Implicazioni per l’ambiente scolastico

L’escalation di episodi con spray al peperoncino sta creando un clima di tensione all’interno dell’istituto tecnico modenese. La ripetizione dell’atto per ben tre volte in un breve periodo mina profondamente il senso di sicurezza degli studenti e del personale scolastico, compromettendo la serenità necessaria all’apprendimento.

Le sostanze urticanti, oltre a causare intossicazioni immediate, generano un disagio collettivo e un’ansia che può influenzare negativamente il rendimento scolastico. Diventa quindi prioritario rafforzare i sistemi di sorveglianza e promuovere campagne di sensibilizzazione tra gli studenti per prevenire ulteriori incidenti che possono avere conseguenze ancora più gravi.